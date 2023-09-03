عقوبات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في دبي

أوضحت شرطة دبي عقوبات مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في إمارة دبي.

وأكدت أنه وفقا لأحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات للسائقين المتهورين الذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر، فإن عقوبات مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي 50 ألف درهم

غرامة مالية وحجز المركبة 30 يوماً و23 نقطة مرورية.



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