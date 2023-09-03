عقوبات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في دبي

عقوبات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في دبي
التاريخ
9/3/2023 3:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أوضحت شرطة دبي عقوبات مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في إمارة دبي.
وأكدت أنه وفقا لأحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات للسائقين المتهورين الذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر، فإن عقوبات مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي 50 ألف درهم
غرامة مالية وحجز المركبة 30 يوماً و23 نقطة مرورية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN03092023000110011019ID1106999264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.