ازدحامات بعمان تزامناً مع دوام المدارس الخاصة

واليوم، توجه نحو نصف مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بمدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية“BTEC” إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، بحسب وزارة التربية والتعليم.

واشتكى مواطنون من الازدحامات المرورية، والتي تتكرر تزامنا مع دوام المدارس في القطاعين الحكومي والخاص.



