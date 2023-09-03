ازدحامات بعمان تزامناً مع دوام المدارس الخاصة
التاريخ
9/3/2023 3:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شهدت العاصمة الأردنية عمان، صباح اليوم الأحد، أزدحامات مرورية واسعة تزامنا مع دوام المدارس الخاصة.
واليوم، توجه نحو نصف مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بمدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية“BTEC” إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، بحسب وزارة التربية والتعليم.
واشتكى مواطنون من الازدحامات المرورية، والتي تتكرر تزامنا مع دوام المدارس في القطاعين الحكومي والخاص.
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