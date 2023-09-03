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(فرحة الطلبة) فرحة العودة إلى المدرسة

9/3/2023 2:21:14 AM
(MENAFN- Khaberni) بعد أن بدأ العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ منذ العشرين من الشهر الماضي بالتحاق أكثر من مليون و٧٠٠ الف طالب وطالبة بمدارسهم إلى دوام مدرسي الزامي كامل من طلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ، ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين "أونروا" اضافة الى المدارس المسائية ومدارس المخيمات السورية ، تكتمل اليوم عوده كافة طلبة المملكة لكافة المراحل الدراسية بالتحاق أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة المدارس الخاصة اضافة الى التحاق أكثر من "١٨" الف طالب من طلبه الفروع المهنية الى محاضنهم التعليمية التعلمية ، حيث سنرى هذا اليوم كافة الطلبة وقد شدّوا الرحال "بحقائبهم" الجديدة ، وارتدوا ملابسهم المدرسية الجميلة "بتأنق" وكأنهم ذاهبون الى احتفالية "عيد" ، متفقين جميعاً على البسمة التي علت محياهم ، فكلهم تجمعهم ملامح واحدة هى ملامح "الطلبة" ، لتستقبلتهم مدارسهم استقبالا حافلا وقد تزينت بالزينة والبالونات والدمى الكرتونية وبتوزيع الحلوى ، وبعبارات "يا باغي العلم اقبل" في خطوات تشجيعية تحفزهم على عودتهم الميمونة هذه .



فرحة العودة في عيون ابنائنا الطلبة لا تضاهيها فرحة ، فهم مشتاقون الى لقاء احبتهم أصدقاء الدراسة ، ليتبادلوا فيما بينهم الأحاديث والحكايات ، فتلك الفرحة فرصة تتكرر كل عام ، وحلاوة اللقاء في اليوم الأول في المدرسة له ذكرى لن ينساها أحد منهم ، وسيبدو واضحاً "ارتسام" ملامح الفرح والانتشاء على وجوه الطلبة وأولياء أمورهم ، حيث الصورة تلك هي الصورة المثيرة المسيطرة على المشهد العام ، خاصة وهم يقفون في الطابور الصباحي الذي هو بداية يومهم الدراسي ، ليعودوا يرددوا نشيد
«السلام الملكي» ، هاتفين بصوت واحد «نحن احرزنا المنى ، يوم احييت لنا ، نـهضـة تـحفــزنا ، تتسامي فوق هام الشهب»، في تعبيرات مؤثرة تعبر عن الانتماء للوطن وقائد الوطن والارتباط بالجذور .



ولعل ما عزز فرحة وسعادة الطلبة والطالبات الغامرة تلك اضافة الى كل ما سبق وتحدثت ، ما نظمته لهم مدارسهم من مهرجانات " العودة " الاحتفالية ، والتي كانت ضمن البرامج النفس اجتماعية الموجهه التي اعدتها وزارة التربية والتعليم ، والتي كانت الغاية منها تحفيز الطلبة على العودة إلى مقاعد الدراسة من خلال توفير نصيب من المرح واللعب للطلبة مع ضمان الفائدة والتعلم والتفاعل الإيجابي .


اليوم عاد كافة طلابنا إلى محاضنهم ليضعوا نقطة في أول السطر ، عادوا وقد اعتراهم شعور المتعة والحماس الشديد ، وبلهفة الجلوس في مقاعدهم يتفاعلون مع
زملائهم ، عادوا ليستكملوا المهارات والخبرات ، عادوا كي ينهلوا من معلميهم المعارف
، وعادوا كي يجعلوا تفكيرهم ينضج أكثر وأكثر ، وليبدأوا بأنفسهم محاولات إيجاد أدوات تعتمد على مدى تكيفهم ومرونتهم وقدراتهم الشخصية لممارسة الاتصال الإيجابي ، وليبدأوا بالاندماج ضمن مهاراتهم ومستوياتهم وقدراتهم التي يمتلكونها ، عادوا لتتهيأ لهم التربة الخصبة لنرى الثمرة ، لنقطفها يانعة ، عادوا ليحسن معلموهم الزرع ليحسن الحصاد ، عادوا لينتقلوا الى حالة نفسية متجدده ، ليخوضوا حياة مدرسية مشوقة ،
عادوا الى جدية الدراسة والنجاح ، واستيعاب الحالة المدرسية العائدة بحماسة ، معلنين بداية المشوار الدراسي لهذا العام بحب وأمل لا ينقطع..

وبذلك نستطيع أن نحلم بالغد الأفضل لأبنائنا والمستقبل المشرق لوطننا .

ودمتم سالمين .

وكل عام وانتم بخير

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