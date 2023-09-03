(فرحة الطلبة) فرحة العودة إلى المدرسة

(فرحة الطلبة) فرحة العودة إلى المدرسة
التاريخ
9/3/2023 2:21:14 AM
(MENAFN- Khaberni) بعد أن بدأ العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ منذ العشرين من الشهر الماضي بالتحاق أكثر من مليون و٧٠٠ الف طالب وطالبة بمدارسهم إلى دوام مدرسي الزامي كامل من طلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ، ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين "أونروا" اضافة الى المدارس المسائية ومدارس المخيمات السورية ، تكتمل اليوم عوده كافة طلبة المملكة لكافة المراحل الدراسية بالتحاق أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة المدارس الخاصة اضافة الى التحاق أكثر من "١٨" الف طالب من طلبه الفروع المهنية الى محاضنهم التعليمية التعلمية ، حيث سنرى هذا اليوم كافة الطلبة وقد شدّوا الرحال "بحقائبهم" الجديدة ، وارتدوا ملابسهم المدرسية الجميلة "بتأنق" وكأنهم ذاهبون الى احتفالية "عيد" ، متفقين جميعاً على البسمة التي علت محياهم ، فكلهم تجمعهم ملامح واحدة هى ملامح "الطلبة" ، لتستقبلتهم مدارسهم استقبالا حافلا وقد تزينت بالزينة والبالونات والدمى الكرتونية وبتوزيع الحلوى ، وبعبارات "يا باغي العلم اقبل" في خطوات تشجيعية تحفزهم على عودتهم الميمونة هذه .
فرحة العودة في عيون ابنائنا الطلبة لا تضاهيها فرحة ، فهم مشتاقون الى لقاء احبتهم أصدقاء الدراسة ، ليتبادلوا فيما بينهم الأحاديث والحكايات ، فتلك الفرحة فرصة تتكرر كل عام ، وحلاوة اللقاء في اليوم الأول في المدرسة له ذكرى لن ينساها أحد منهم ، وسيبدو واضحاً "ارتسام" ملامح الفرح والانتشاء على وجوه الطلبة وأولياء أمورهم ، حيث الصورة تلك هي الصورة المثيرة المسيطرة على المشهد العام ، خاصة وهم يقفون في الطابور الصباحي الذي هو بداية يومهم الدراسي ، ليعودوا يرددوا نشيد
«السلام الملكي» ، هاتفين بصوت واحد «نحن احرزنا المنى ، يوم احييت لنا ، نـهضـة تـحفــزنا ، تتسامي فوق هام الشهب»، في تعبيرات مؤثرة تعبر عن الانتماء للوطن وقائد الوطن والارتباط بالجذور .
ولعل ما عزز فرحة وسعادة الطلبة والطالبات الغامرة تلك اضافة الى كل ما سبق وتحدثت ، ما نظمته لهم مدارسهم من مهرجانات " العودة " الاحتفالية ، والتي كانت ضمن البرامج النفس اجتماعية الموجهه التي اعدتها وزارة التربية والتعليم ، والتي كانت الغاية منها تحفيز الطلبة على العودة إلى مقاعد الدراسة من خلال توفير نصيب من المرح واللعب للطلبة مع ضمان الفائدة والتعلم والتفاعل الإيجابي .
اليوم عاد كافة طلابنا إلى محاضنهم ليضعوا نقطة في أول السطر ، عادوا وقد اعتراهم شعور المتعة والحماس الشديد ، وبلهفة الجلوس في مقاعدهم يتفاعلون مع
زملائهم ، عادوا ليستكملوا المهارات والخبرات ، عادوا كي ينهلوا من معلميهم المعارف
، وعادوا كي يجعلوا تفكيرهم ينضج أكثر وأكثر ، وليبدأوا بأنفسهم محاولات إيجاد أدوات تعتمد على مدى تكيفهم ومرونتهم وقدراتهم الشخصية لممارسة الاتصال الإيجابي ، وليبدأوا بالاندماج ضمن مهاراتهم ومستوياتهم وقدراتهم التي يمتلكونها ، عادوا لتتهيأ لهم التربة الخصبة لنرى الثمرة ، لنقطفها يانعة ، عادوا ليحسن معلموهم الزرع ليحسن الحصاد ، عادوا لينتقلوا الى حالة نفسية متجدده ، ليخوضوا حياة مدرسية مشوقة ،
عادوا الى جدية الدراسة والنجاح ، واستيعاب الحالة المدرسية العائدة بحماسة ، معلنين بداية المشوار الدراسي لهذا العام بحب وأمل لا ينقطع..
وبذلك نستطيع أن نحلم بالغد الأفضل لأبنائنا والمستقبل المشرق لوطننا .
ودمتم سالمين .
وكل عام وانتم بخير
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