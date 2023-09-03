

أعرب صناع الساعات الفاخرة في سويسرا، الذين صمدوا أمام صعود الساعات الذكية والجائحة وأعلى معدلات التضخم منذ عقود، عن قلقهم بشأن تهديد جديد ألا وهو قوة الفرنك.

وقال الرؤساء التنفيذيون للعلامات التجارية للساعات، بما في ذلك أوريس ودوكسا وموريس لاكروا، إن الأرباح الهامشية التي تم تحقيقها جراء ارتفاع الأسعار العام الماضي قد تلاشت تماما حيث تراجعت قيمة الدولار الأمريكي إلى نحو 88 سنتيم سويسري في عام 2022، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الرؤساء التنفيذيون أن توقيت ارتفاع العملة السويسرية أسوأ ما يكون، لأنه يأتي في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على الساعات السويسرية عقب طفرة غير مسبوقة.

وقال رولف ستودر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوريس إس ايه، التي يبلغ سعر ساعتها "بروبيلوت كيرميت" 4400 فرنك (4979 دولارا) ، والتي أصبحت من أكثر الساعات مبيعا، إن "تراجع الدولار عند 88 سنتيم سويسري، في الواقع مشكلة. هذا تراجع كبير عندما تكون الولايات المتحدة هي أكبر سوق لك."

ومع استمرار وجود مخاطر التضخم، لا يزال من المتوقع أن يواصل البنك المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة، مما يجعل المحللين يتوقعون ارتفاع قيمة الفرنك أمام الدولار بصورة أكبر في الأشهر المقبلة.

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