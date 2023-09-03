بالفيديو الإمارات والكويت علاقات أخوية راسخة



أحمد الفهد نقل إلى محمد بن زايد تحيات أخيه صاحب السمو وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار الجانبان بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما إلى التنمية والازدهار





بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ أحمد الفهد نقل إلى رئيس الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حمّل الشيخ أحمد الفهد تحياته إلى صاحب السمو الأمير وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولبلده وشعبه الشقيق مزيدا من الرخاء والرفعة.

وذكرت أن رئيس الإمارات بحث مع الشيخ أحمد الفهد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك بين الإمارات والكويت في الجوانب المختلفة.

ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ووصل الشيخ أحمد الفهد إلى الإمارات وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، حيث تبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأعرب ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رحب بالشيخ أحمد الفهد وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.