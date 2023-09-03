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الأمير يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة

9/3/2023 2:16:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ظهر امس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك في زيارة خاصة.
وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

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