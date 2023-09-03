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الديوان منح الإجازات الدراسية وفق شروط الجهات الحكومية

9/3/2023 2:16:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قال مصدر، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن منح الإجازات الدراسية لاستكمال الدراسة للراغبين من الموظفين مستمر، ويتم إعداد خطة الابتعاث وفق احتياجات وشروط الجهات الحكومية.
وأضاف المصدر أن خطة الابتعاث تخضع عدديا وتخصصيا لكل جهة على حدة، ويتم التنسيق بين الشروط الواردة في لائحة البعثات والشروط التي تراها الجهة الحكومية ضرورية لتحقيق أهدافها من ابتعاث بعض موظفيها لاستكمال الدراسة، سواء في الخارج أو في الجامعات المحلية.
وبين أن «الديوان» يعكف على بلورة ودراسة وصياغة تعديل لائحة الابتعاث لتشجيع الموظفين الراغبين في استكمال الدراسة خارجيا ومحليا.
وأوضح أن البلورة والصياغة شبه النهائية تتم الآن في ضوء موافقات مبدئية من الجهات المختصة على المزايا والشروط الجديدة.
وردا على سؤال حول المزايا المادية، قال انه يتم أخذ ذلك في الاعتبار لافتا إلى زيادة مزايا الطلبة المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي.
وبشأن سد شواغر القياديين، قال المصدر ان إجراءات تعيين القياديين تخضع لخطوات متدرجة بدءا من ضرورة أن تتوافر في المرشح الضوابط المطلوبة والتي منها سنوات الخدمة والإنجازات المحققة طوال هذه السنوات، وهذه الخطوة مسؤولية ديوان الخدمة المدنية والذي بدوره يرفع ملف الأسماء إلى مجلس الخدمة المدنية والمنوط به أيضا تنفيذ بعض الإجراءات قبل الموافقة على ترشيح الأسماء، مشددا على أن هذه الإجراءات والخطوات تتطلب بعض الوقت، مستدركا أنه تم تجهيز أسماء بعض القياديين للتعيين وفق ما تراه الجهة المختصة.

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