الطقس: أجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلها العام

الطقس: أجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلها العام
التاريخ
9/3/2023 2:11:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الاثنين يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد الثلاثاء يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو حارا الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.
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