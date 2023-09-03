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الطقس: أجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلها العام

9/3/2023 2:11:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو حارا الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.


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