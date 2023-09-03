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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

9/3/2023 2:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد،
حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، في محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتاداهم إلى مراكز تحقيقه.

واعتقلت قوات الاحتلال سيف صلاح وشحة بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال المطاطي في الرأس، خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيرزيت، وصفت جراحه بالمستقرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة مفرق أبو حلاوة ومنطقة الفحص في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد وقرية زبدة جنوب غرب جنين، وقرية زبوبا غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وزبدة وزبوبا، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش، ونشرت فرقة مشاة في زبدة، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمة وشارع جنين - حيفا.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا على حاجز أقامته عند مدخل مدينة أريحا الشمالي.

ووفق نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف عبد الله الخطيب، والشاب جهاد سليمان أبو شلهوب من مخيم عقبة جبر أثناء مرورهما عبر الحاجز المقام على مدخل مدينة أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال في القدس، 4 فتية فلسطينيين للتحقيق معهم، وذلك بزعم رشقهم الحجارة على مركبات إسرائيلية شمال القدس.


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