قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
التاريخ
9/3/2023 2:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد،
حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، في محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.
وأفادت مصادر أمنية، بأن جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتاداهم إلى مراكز تحقيقه.
واعتقلت قوات الاحتلال سيف صلاح وشحة بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.
وأصيب شاب برصاص الاحتلال المطاطي في الرأس، خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيرزيت، وصفت جراحه بالمستقرة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة مفرق أبو حلاوة ومنطقة الفحص في مدينة الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد وقرية زبدة جنوب غرب جنين، وقرية زبوبا غرب المدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وزبدة وزبوبا، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش، ونشرت فرقة مشاة في زبدة، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمة وشارع جنين - حيفا.
واعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا على حاجز أقامته عند مدخل مدينة أريحا الشمالي.
ووفق نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف عبد الله الخطيب، والشاب جهاد سليمان أبو شلهوب من مخيم عقبة جبر أثناء مرورهما عبر الحاجز المقام على مدخل مدينة أريحا.
واعتقلت قوات الاحتلال في القدس، 4 فتية فلسطينيين للتحقيق معهم، وذلك بزعم رشقهم الحجارة على مركبات إسرائيلية شمال القدس.
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