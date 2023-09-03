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زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة

9/3/2023 2:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أطلق زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها، صباح اليوم الأحد، تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى انسحاب الصيادين من المنطقة.

ولم ترد أبناء عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.

وتتعمد زوارق الاحتلال الحربية استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد والتنغيص على حياتهم.


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