زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة
التاريخ
9/3/2023 2:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- أطلق زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها، صباح اليوم الأحد، تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى انسحاب الصيادين من المنطقة.
ولم ترد أبناء عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.
وتتعمد زوارق الاحتلال الحربية استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد والتنغيص على حياتهم.
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