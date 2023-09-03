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مصرع شاب غرقًا قبالة سواحل رفح

9/3/2023 2:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- لقي الشاب محمد عادل السقا، صباح الأحد، مصرعه، جراء تعرضه للغرق قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقل الشاب السقا جثة هامدة إلى مستشفى أبو يوسف النجار.


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