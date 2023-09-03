مصرع شاب غرقًا قبالة سواحل رفح
التاريخ
9/3/2023 2:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- لقي الشاب محمد عادل السقا، صباح الأحد، مصرعه، جراء تعرضه للغرق قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقل الشاب السقا جثة هامدة إلى مستشفى أبو يوسف النجار.
MENAFN03092023000205011050ID1106999227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.