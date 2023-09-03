4 طرق لمنع اشتهاء السكريات



يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الطرق لمنع اشتهاء السكريات، وفقًا لموقع "WebMD" والرابطة الأمريكية لكبار السن "AARP".



طرق منع اشتهاء السكريات

1-وجبة الإفطار

تحتوي وجبة الإفطار على نسبة عالية من البروتين، ما يزيد من فرص الشعور بالشبع والوقاية من الجوع، نظرًا لاستقرار مستويات سكر الدم، من خلال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكربوهيدرات والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في مجرى الدم، عندما ينخفض مستوى السكر في الدم مرة أخرى خلال ساعة أو ساعتين، لذا يوصي الأطباء بتناول الأطعمة التالية:



-البيض.

-الزبادي اليوناني.

-الجبن.

-عصير مع مسحوق البروتين.

2-الفواكه

يحافظ تناول الفواكه على مستويات السكر في الدم، كما تحصل على الألياف والمواد الغذائية الموجودة بها، يسهم ذلك في تنظيم مستويات سكر الدم ما يحمي من الشعور بالجوع، إلا أن تناول الفواكه يحمي أيضًا من الحصول على كميات مرتفعة من السكريات.



3-تحسين النوم

يمكن أن يؤثر قلة النوم على مركز المكافآت في الدماغ ويجعلك منجذبًا حقًا إلى الأطعمة غير الصحية أو السكرية، باحثون من جامعة كولومبيا بتحليل عادات النوم والأكل لأكثر من 500 امرأة، وجدوا أن ناموا بشكل سيئ استهلكوا كمية أكبر بكثير من السكر المضاف من أولئك الذين حصلوا على نوم جيد ليلاً، يجب النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات ليلًا.



4-الوجبات الخفيفة

يساعد الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفاكهة والمكسرات والخضروات المقطعة في متناول الأيدي، على كبح جماح الشهية والتخلص من إدمان تناول السكريات، فضلًا عن كون الوجبات الخفيفة تزيد من مستويات سكر الدم والشعور بالجوع.



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