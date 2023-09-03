التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن
التاريخ
9/3/2023 2:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاءات؛ لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق منها إربد، السلط، لواء الجامعة، الزرقاء، لواء سحاب ،وغيرها من المناطق.
ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الخامسة أو الرابعة (اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية) والسادسة (أشغال عامة) الراغبين بالمنافسة على العطاء، مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.
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