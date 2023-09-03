فيديو - الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مقطع متداول



ونشر حساب "الأمن العام" السعودي في منصة "إكس"، مقطع فيديو لحادثة الاعتداء، حيث أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المقبوض عليهما ظهرا في محتوى مرئي متداول لواقعة الاعتداء، وهربا بعد الاعتداء من حادث مروري بمركبة مُستأجرة.



وأفاد بأن المُعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية وقت وقوع الحادث، في حين تم القبض على المتهمين لاحقا في قضايا ترويج مخدرات.

روسيا اليوم