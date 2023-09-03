Sunday, 03 September 2023 02:08 GMT

فيديو - الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مقطع متداول

9/3/2023 2:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، بيانا أمنيا بشأن القبض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي وهما يعتديان على آخر بسلاح أبيض منذ عام بسبب خلاف بينهما.


ونشر حساب "الأمن العام" السعودي في منصة "إكس"، مقطع فيديو لحادثة الاعتداء، حيث أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المقبوض عليهما ظهرا في محتوى مرئي متداول لواقعة الاعتداء، وهربا بعد الاعتداء من حادث مروري بمركبة مُستأجرة.


وأفاد بأن المُعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية وقت وقوع الحادث، في حين تم القبض على المتهمين لاحقا في قضايا ترويج مخدرات.

روسيا اليوم


MENAFN03092023000208011052ID1106999224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث