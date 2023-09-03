فيديو - الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مقطع متداول

فيديو - الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن مقطع متداول
التاريخ
9/3/2023 2:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، بيانا أمنيا بشأن القبض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي وهما يعتديان على آخر بسلاح أبيض منذ عام بسبب خلاف بينهما.
ونشر حساب "الأمن العام" السعودي في منصة "إكس"، مقطع فيديو لحادثة الاعتداء، حيث أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المقبوض عليهما ظهرا في محتوى مرئي متداول لواقعة الاعتداء، وهربا بعد الاعتداء من حادث مروري بمركبة مُستأجرة.
وأفاد بأن المُعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية وقت وقوع الحادث، في حين تم القبض على المتهمين لاحقا في قضايا ترويج مخدرات.
روسيا اليوم
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