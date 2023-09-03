الأمن يصدر تعليمات مع انطلاق العام الدراسي بالمدارس الخاصة

الأمن يصدر تعليمات مع انطلاق العام الدراسي بالمدارس الخاصة
التاريخ
9/3/2023 2:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصدرت مديرية الأمن العام تعليماتها مع بدء العام الدراسي بالمدارس الخاصة وأثناء التنقل في الحافلات المدرسية.
ودعت في منشور لها عبر فيسبوك الطلبة إلى الجلوس بهدوء وربط حزام الامان واتباع إرشادات مشرفي الحافلة وعدم النزول من الحافلة الا بعد ان تتوقف تماماً وعدم إخراج اليد أو الرأس من النافذة.
كما دعت للصعود والنزول من الجانب الأيمن للمركبة والتأكد من توقف المركبة تمام قبل عبور الطريق، محذرة الاقتراب من المركبات وهي في حالة السير.
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