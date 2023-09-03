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الأمن يصدر تعليمات مع انطلاق العام الدراسي بالمدارس الخاصة

9/3/2023 2:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت مديرية الأمن العام تعليماتها مع بدء العام الدراسي بالمدارس الخاصة وأثناء التنقل في الحافلات المدرسية.


ودعت في منشور لها عبر فيسبوك الطلبة إلى الجلوس بهدوء وربط حزام الامان واتباع إرشادات مشرفي الحافلة وعدم النزول من الحافلة الا بعد ان تتوقف تماماً وعدم إخراج اليد أو الرأس من النافذة.


كما دعت للصعود والنزول من الجانب الأيمن للمركبة والتأكد من توقف المركبة تمام قبل عبور الطريق، محذرة الاقتراب من المركبات وهي في حالة السير.


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