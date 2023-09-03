إعلام أوكراني: دوي انفجار ضخم يهز أوديسا



ووفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارا من الساعة 01:05، تم إعلان تنبيه جوي في مقاطعة أوديسا.



وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 00:50، وفي مقاطعة أوديسا عند الساعة 01:05، أما في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون دوت صفارات الإنذار مرتين على التوالي في المرة الأولى عند الساعة 22:56 من مساء 2 سبتمبر والثانية (فجر اليوم الأحد) عند الساعة 00:49.



وبحسب قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، فقد تم تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في أوديسا، ومن المتوقع أن طائرات "غيران-2" المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.



ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.



وكما تظهر خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، تدوي صافرات الإنذار في معظم المقاطعات الأوكرانية أو كلها، عدة مرات في اليوم محذرة من ضربات جوية روسية.

RT