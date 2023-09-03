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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

9/3/2023 2:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.


وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، وسط استفزاز للمصلين والحراس.

صفا


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