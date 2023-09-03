مدير أعمال تامر حسني يتعرض لحادث سير مروع - صور

مدير أعمال تامر حسني يتعرض لحادث سير مروع - صور
التاريخ
9/3/2023 2:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض تامر يحيى، مدير أعمال الفنان تامر حسني، لحادث سيارة أدى إلى تحطم سيارته ونشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا للحادث.
وأضاف تامر يحيي: "مافيش كلام ينفع يتقال غير الحمد لله وبشكرك يا رب على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال وعلى كل تجربة صعبة تضعني فيها علشان تذكِّرني دائمًا بوجودك في حياتي وتكون رسالة سواء أنت تحبني وتفديني من حاجة أكبر كانت ممكن تحدث لي أو لشخص غالي عندي، أو تكون عايز تذكِّرني أنا بخطأ في حياتي يحتاج انتباهًا وتصحيحًا، والحمد لله أنا عندي إيمان شديد بتجارب ربنا ونعمته الكبيرة في حياتي".
اليوم السابع
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03092023000208011052ID1106999220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.