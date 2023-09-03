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مدير أعمال تامر حسني يتعرض لحادث سير مروع - صور

9/3/2023 2:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض تامر يحيى، مدير أعمال الفنان تامر حسني، لحادث سيارة أدى إلى تحطم سيارته ونشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا للحادث.


وأضاف تامر يحيي: "مافيش كلام ينفع يتقال غير الحمد لله وبشكرك يا رب على كل حال وفي كل حال ومن أجل كل حال وعلى كل تجربة صعبة تضعني فيها علشان تذكِّرني دائمًا بوجودك في حياتي وتكون رسالة سواء أنت تحبني وتفديني من حاجة أكبر كانت ممكن تحدث لي أو لشخص غالي عندي، أو تكون عايز تذكِّرني أنا بخطأ في حياتي يحتاج انتباهًا وتصحيحًا، والحمد لله أنا عندي إيمان شديد بتجارب ربنا ونعمته الكبيرة في حياتي".







اليوم السابع

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