الروبوت الهندي يكشف عن مفاجآت على سطح القمر

تمكّن الروبوت المتنقل الذي هبط على سطح القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس

الفائت من تأكيد وجود مادة الكبريت في الموقع، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الهندية.

وأوضحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في بيان أن «أداة قياس طيف البلازما المستحثة بالليزر الموجودة في المركبة الفضائية شاندريان-3 أجرت قياساتها الأولى للعناصر التي يتألف منها سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي».

وأضاف البيان أن «هذه القياسات الميدانية في الموقع أكدت من دون أي لبس وجود الكبريت في المنطقة، وهو ما لم يكن ممكناً التحقق منه بواسطة الأجهزة الموجودة في الأقمار الاصطناعية».

وأكد الروبوت وجود الألمنيوم والكالسيوم والحديد والكروم والتيتانيوم على سطح القمر، بحسب المنظمة. وأظهرت قياسات أخرى أيضاً وجود المنغنيز والسيليكون والأكسجين.

ويتولى الروبوت المتحرّك «برغيان» («الحكمة» باللغة السنسكريتية) ذو العجلات الستّ دراسة خصائص هذه المنطقة من سطح القمر التي لا تزال إلى حدّ كبير غير مستكشفة، وإرسال بيانات وصور عنها إلى الأرض خلال مدة المهمة البالعة أسبوعين.

وأصبحت الهند في 23 أغسطس أول دولة تُنزل بنجاح مركبة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وهي منطقة غير مستكشفة، وباتت كذلك من بين الدول القليلة التي تمكنت من إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر بواسطة التحكم مِن بُعد، إذ لم تسبقها إلى ذلك سوى روسيا والولايات المتحدة والصين.

وهبطت شاندريان-3 (ومعناها «المركبة القمرية» باللغة السنسكريتية) بعد أيام من تحطم المسبار لونا-25 الروسي في المنطقة نفسها، في نكسة أتت بعد عقود من نجاح الاتحاد السوفييتي في مهمة مماثلة في 1976.

وكانت الهند عام 2014 أول دولة آسيوية تضع قمراً اصطناعياً في مدار المريخ، وهي تعتزم إرسال مركبة مأهولة إلى مدار الأرض بحلول السنة المقبلة، في مهمة تستمر ثلاثة أيام.

وتعتزم كذلك إرسال مسبار ثانٍ إلى القمر بالاشتراك مع اليابان بحلول 2025، ومركبة إلى مدار كوكب الزهرة خلال العامين المقبلين.