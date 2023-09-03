سلطان النيادي يشكر فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء
التاريخ
9/3/2023 2:10:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
شكر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء وثمن جهودهم في متابعة تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
وقال عبر تغريدة على حسابه بمنصة X: "وراء كل رائد فضاء ناجح، فريق عمل عظيم يسهر ليل ونهار. شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء، ممتن لكل الفرق الذين ثابروا وعملوا واجتهدوا لإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN03092023000110011019ID1106999218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.