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سلطان النيادي يشكر فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء

9/3/2023 2:10:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شكر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء وثمن جهودهم في متابعة تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وقال عبر تغريدة على حسابه بمنصة X: "وراء كل رائد فضاء ناجح، فريق عمل عظيم يسهر ليل ونهار. شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء، ممتن لكل الفرق الذين ثابروا وعملوا واجتهدوا لإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب".


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