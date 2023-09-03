في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 7 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى كابلات نقل أرضية بطول 36 كيلومتراً لتعزيز ورفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء.

وتطلّب تنفيذ وتدشين المشروعات في مناطق الجداف، الحبية الرابعة، الرقة، ميناء جبل علي، مرسى دبي، اليفرة، وجبل علي الثانية، أكثر من 6.8 ملايين ساعة عمل آمنة.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تكلفة محطات النقل الجديدة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 1050 ميجافولت أمبير، بلغت أكثر من 962 مليون درهم باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً.



وقال معالي الطاير: "نلتزم بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة عالمية رائدة في النمو والازدهار، وعنواناً للبنى التحتية عالمية المستوى المتطورة والمرنة، والخدمات النوعية المبتكرة المتوافقة مع أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، بما يلبي متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040. ونحرص على مواكبة المسار التنموي المتصاعد وزيادة الطلب في دبي، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

وأشار معالي الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة تزيد عن 4.2 مليارات درهم. ولفت معاليه إلى أن اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، أسهم في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.

بدوره، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة: "بلغ العدد الإجمالي لمحطات النقل في مختلف أرجاء دبي إلى 368 محطة مع نهاية النصف الأول من العام 2023 تنقسم إلى محطات نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت عددها 27 محطة، ومحطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت عددها 341 محطة، وهناك 25 محطة جهد 132 كيلوفولت قيد الإنشاء.

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