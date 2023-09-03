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عبدالله بن زايد يستقبل نائبة رئيس وزراء ألبانيا وزيرة الطاقة والبنية التحتية

9/3/2023 2:10:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي بيلندا بالوكو نائبة رئيس وزراء ألبانيا وزيرة الطاقة والبنية التحتية.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقة الصداقة وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية والتبادل المعرفي الحكومي.

واستعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى جمهورية ألبانيا شهر أبريل الماضي ودورها في دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما ناقش سموه ومعالي بيلندا بالوكو التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا في قطاع الطاقة والمناخ، خاصة مع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

واستعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بيلندا بالوكو مؤكدا على أهمية العلاقات الإماراتية الألبانية وحرص دولة الإمارات على تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.

من جانبها أعربت معالي بيلندا بالوكو عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.

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