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الحالة الصحية لطفلة أحمد سعد بعد تعرضها لحادث مؤسف

9/3/2023 1:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - علمت مصادر أن إبنة أحمد سعد الرضيعة قد أصيبت في حادث برفقة جدتها وعمتها وشقيقتها.


"ونتج عن الحادث إصابة الطفلة بخلع في أحد عظام القدم، حيث يبلغ عمرها 40 يوما فقط." وفق المصادر
وأشارت المصادر أن سبب انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني بسبب العديد من الخلافات الأسرية.


وتابعت أن آخر مشكلة بينهما قبل الطلاق أن مولودته تعرضت لحادث في الوقت الذي كان أحمد سعد في الساحل الشمالي ولم يعود القاهرة.

صدى البلد


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