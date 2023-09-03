الحالة الصحية لطفلة أحمد سعد بعد تعرضها لحادث مؤسف

الحالة الصحية لطفلة أحمد سعد بعد تعرضها لحادث مؤسف
التاريخ
9/3/2023 1:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - علمت مصادر أن إبنة أحمد سعد الرضيعة قد أصيبت في حادث برفقة جدتها وعمتها وشقيقتها.
"ونتج عن الحادث إصابة الطفلة بخلع في أحد عظام القدم، حيث يبلغ عمرها 40 يوما فقط." وفق المصادر
وأشارت المصادر أن سبب انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني بسبب العديد من الخلافات الأسرية.
وتابعت أن آخر مشكلة بينهما قبل الطلاق أن مولودته تعرضت لحادث في الوقت الذي كان أحمد سعد في الساحل الشمالي ولم يعود القاهرة.
صدى البلد
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