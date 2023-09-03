الحالة الصحية لطفلة أحمد سعد بعد تعرضها لحادث مؤسف



"ونتج عن الحادث إصابة الطفلة بخلع في أحد عظام القدم، حيث يبلغ عمرها 40 يوما فقط." وفق المصادر

وأشارت المصادر أن سبب انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني بسبب العديد من الخلافات الأسرية.



وتابعت أن آخر مشكلة بينهما قبل الطلاق أن مولودته تعرضت لحادث في الوقت الذي كان أحمد سعد في الساحل الشمالي ولم يعود القاهرة.

صدى البلد