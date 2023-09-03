الصحة تطرح عطاءات لصيانة مستشفى ومراكز صحية
التاريخ
9/3/2023 1:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الأحد، عن طرح عطاءات لإدامة صيانة مستشفى الكرامة للتأهيل النفسي وعدد من المراكز الصحية.
وبحسب نسخ العطاءات،تشمل العطاءات مراكز صحية في الجيزة ومركز صحي الطيبة الشامل ومركز صحي دير السعنة الأولى .
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