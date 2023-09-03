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الصحة تطرح عطاءات لصيانة مستشفى ومراكز صحية

9/3/2023 1:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الأحد، عن طرح عطاءات لإدامة صيانة مستشفى الكرامة للتأهيل النفسي وعدد من المراكز الصحية.
وبحسب نسخ العطاءات،تشمل العطاءات مراكز صحية في الجيزة ومركز صحي الطيبة الشامل ومركز صحي دير السعنة الأولى .





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