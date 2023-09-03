فرض حظر تجوال في مدينة شمال العراق



وأمر السوداني أيضا بتاجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك الى قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.



كما تم فرض حظر تجوال في المدينة، فيما اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي بالقيادات الأمنية ، لبحث كيفية احتواء التوتر.

وأكد أن عناصر الأمن ستلقي القبض على كل من يعبث بأمن كركوك أو بحوزته أسلحة.



وشهدت كركوك ليلة صاخبة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.

سكاي نيوز