فرض حظر تجوال في مدينة شمال العراق
التاريخ
9/3/2023 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أوامر بإطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة كركوك شمالي العراق، وفتحِ تحقيق في مقتل متظاهر في إطلاق نار على محتجين.
وأمر السوداني أيضا بتاجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك الى قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.
كما تم فرض حظر تجوال في المدينة، فيما اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي بالقيادات الأمنية ، لبحث كيفية احتواء التوتر.
وأكد أن عناصر الأمن ستلقي القبض على كل من يعبث بأمن كركوك أو بحوزته أسلحة.
وشهدت كركوك ليلة صاخبة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.
سكاي نيوز
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