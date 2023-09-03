Sunday, 03 September 2023 02:06 GMT

فرض حظر تجوال في مدينة شمال العراق

9/3/2023 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أوامر بإطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة كركوك شمالي العراق، وفتحِ تحقيق في مقتل متظاهر في إطلاق نار على محتجين.


وأمر السوداني أيضا بتاجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك الى قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.


كما تم فرض حظر تجوال في المدينة، فيما اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي بالقيادات الأمنية ، لبحث كيفية احتواء التوتر.
وأكد أن عناصر الأمن ستلقي القبض على كل من يعبث بأمن كركوك أو بحوزته أسلحة.


وشهدت كركوك ليلة صاخبة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.

سكاي نيوز


MENAFN03092023000208011052ID1106999203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث