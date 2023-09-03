إصابة شاب واعتقال آخر في رام الله

إصابة شاب واعتقال آخر في رام الله
التاريخ
9/3/2023 1:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأحد، بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابا وأصابت آخر بجراح.
واعتقل الاحتلال الشاب سيف صلاح وشحه، خلال اقتحام منزل أسرته وإجراء التفتيش بداخله.
وشهدت البلدة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الرصاص المعدني والقنابل الغازية، ما أدى لإصابة شاب بالمطاط بالرأس جرى نقل للمستشفى برام الله، ووصفت إصابته بالمستقرة.
صفا
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