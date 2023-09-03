إصابة شاب واعتقال آخر في رام الله

وشهدت البلدة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الرصاص المعدني والقنابل الغازية، ما أدى لإصابة شاب بالمطاط بالرأس جرى نقل للمستشفى برام الله، ووصفت إصابته بالمستقرة.

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