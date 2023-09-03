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إصابة شاب واعتقال آخر في رام الله

9/3/2023 1:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأحد، بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابا وأصابت آخر بجراح.


واعتقل الاحتلال الشاب سيف صلاح وشحه، خلال اقتحام منزل أسرته وإجراء التفتيش بداخله.


وشهدت البلدة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الرصاص المعدني والقنابل الغازية، ما أدى لإصابة شاب بالمطاط بالرأس جرى نقل للمستشفى برام الله، ووصفت إصابته بالمستقرة.

صفا


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