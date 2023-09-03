الهند: مقتل وإصابة 13 شخصا على الأقل جراء صواعق برق



لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم

جراء صواعق برق ضربت ست مناطق في ولاية أوديشا الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للهند ، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة يوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة " ذا إيكونوميك تايمز" الهندية اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مكتب مفوض الإغاثة الخاص القول، إن صواعق البرق أودت بحياة أربعة أشخاص في منطقة خوردا، واثنان في بولانجير وواحد في كل من أنجول وبوده وجاجاتسينجبور ودينكانال.

وأضافت الصحيفة ، أن ثلاثة أشخاص في مدينة خردة أصابتهم الصواعق أيضا.

وقال المسؤول إن منطقة أوديشا الساحلية، ومن بينها المدينتان التوأم بوبانسوار وكوتاك، شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق برق .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية وضعا مشابها في عدة مناطق أخرى في غضون الأيام الأربعة المقبلة.