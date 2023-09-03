Sunday, 03 September 2023 02:06 GMT

الهند: مقتل وإصابة 13 شخصا على الأقل جراء صواعق برق

9/3/2023 1:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم
جراء صواعق برق ضربت ست مناطق في ولاية أوديشا الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للهند ، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة يوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة " ذا إيكونوميك تايمز" الهندية اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مكتب مفوض الإغاثة الخاص القول، إن صواعق البرق أودت بحياة أربعة أشخاص في منطقة خوردا، واثنان في بولانجير وواحد في كل من أنجول وبوده وجاجاتسينجبور ودينكانال.

وأضافت الصحيفة ، أن ثلاثة أشخاص في مدينة خردة أصابتهم الصواعق أيضا.

وقال المسؤول إن منطقة أوديشا الساحلية، ومن بينها المدينتان التوأم بوبانسوار وكوتاك، شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق برق .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية وضعا مشابها في عدة مناطق أخرى في غضون الأيام الأربعة المقبلة.

MENAFN03092023000110011019ID1106999193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث