الهند: مقتل وإصابة 13 شخصا على الأقل جراء صواعق برق

الهند: مقتل وإصابة 13 شخصا على الأقل جراء صواعق برق
التاريخ
9/3/2023 1:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم
جراء صواعق برق ضربت ست مناطق في ولاية أوديشا الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للهند ، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة يوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة " ذا إيكونوميك تايمز" الهندية اليوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مكتب مفوض الإغاثة الخاص القول، إن صواعق البرق أودت بحياة أربعة أشخاص في منطقة خوردا، واثنان في بولانجير وواحد في كل من أنجول وبوده وجاجاتسينجبور ودينكانال.
وأضافت الصحيفة ، أن ثلاثة أشخاص في مدينة خردة أصابتهم الصواعق أيضا.
وقال المسؤول إن منطقة أوديشا الساحلية، ومن بينها المدينتان التوأم بوبانسوار وكوتاك، شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق برق .
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية وضعا مشابها في عدة مناطق أخرى في غضون الأيام الأربعة المقبلة.
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