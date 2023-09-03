رونالدو يحتفل بالهدف 850 في مسيرته
التاريخ
9/3/2023 1:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
احتفل كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفه 850 في مسيرته بعد أن هز الشباك مجددا في فوز كبير للنصر 5-1 على الحزم بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت.
وأحرز رونالدو (38 عاما)، الهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، هدفه السادس في آخر ثلاث مباريات ليتصدر ترتيب الهدافين بالدوري بعد خمس جولات، كما قدم تمريرتين حاسمتين أمام الحزم.
وقال قائد البرتغال بعد أن ساعد النصر في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري "أداء رائع آخر من الفريق، نواصل التطور.. 850 هدفا في مسيرتي ولا تزال الحصيلة مستمرة".
وبعد بداية محبطة للموسم، حيث خسر النصر في أول مباراتين، سجل وصيف البطل 14 هدفا في آخر ثلاث مباريات، ليصبح على بعد أربع نقاط من الهلال المتصدر قبل فترة التوقف الدولية.
وفي صراع الهدافين يتقدم رونالدو بهدف واحد على زميله السنغالي ساديو ماني والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وهداف الموسم الماضي.
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