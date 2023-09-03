رونالدو يحتفل بالهدف 850 في مسيرته



احتفل كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفه 850 في مسيرته بعد أن هز الشباك مجددا في فوز كبير للنصر 5-1 على الحزم بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت.

وأحرز رونالدو (38 عاما)، الهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، هدفه السادس في آخر ثلاث مباريات ليتصدر ترتيب الهدافين بالدوري بعد خمس جولات، كما قدم تمريرتين حاسمتين أمام الحزم.

وقال قائد البرتغال بعد أن ساعد النصر في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري "أداء رائع آخر من الفريق، نواصل التطور.. 850 هدفا في مسيرتي ولا تزال الحصيلة مستمرة".

وبعد بداية محبطة للموسم، حيث خسر النصر في أول مباراتين، سجل وصيف البطل 14 هدفا في آخر ثلاث مباريات، ليصبح على بعد أربع نقاط من الهلال المتصدر قبل فترة التوقف الدولية.

وفي صراع الهدافين يتقدم رونالدو بهدف واحد على زميله السنغالي ساديو ماني والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وهداف الموسم الماضي.



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