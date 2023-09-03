

ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة نحو نصف مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية وفي جميع المحافظات، بحسب وزارة التربية والتعليم.



وانتقل قرابة 25 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة إلى الحكومة، وفقا للناطق باسم الوزارة أحمد المساعفة.



وقال المساعفة السبت، إنّ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية حتى نهاية الأسبوع الماضي، بلغ قرابة 25 ألف طالب، في حين بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية إلى الخاصة نحو 11 ألف طالب وطالبة.

