بدء العام الدراسي بالمدارس الخاصة وطلبة الفروع المهنيَّة اليوم
التاريخ
9/3/2023 12:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يتوجه الأحد، طلبة المدارس الخاصة وطلبة الفروع المهنيَّة (BTEC) في المدارس الحكوميَّة إلى مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.
ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة نحو نصف مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية وفي جميع المحافظات، بحسب وزارة التربية والتعليم.
وانتقل قرابة 25 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة إلى الحكومة، وفقا للناطق باسم الوزارة أحمد المساعفة.
وقال المساعفة السبت، إنّ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية حتى نهاية الأسبوع الماضي، بلغ قرابة 25 ألف طالب، في حين بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية إلى الخاصة نحو 11 ألف طالب وطالبة.
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