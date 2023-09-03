تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاحد والأرصاد تحذر

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاحد والأرصاد تحذر
التاريخ
9/3/2023 12:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تكون الأجواء نهار اليوم صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب.
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