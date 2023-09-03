شاهد.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا ويثير الذعر



وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات تحتوي على جسم طائر، ويتوهج باللون الأخضر المزرق.



ومع اقترابه من الأرض، انقسم الجسم إلى عدة قطع، وبعد ثوانٍ قليلة أصبحت السماء فوق جنوب شرقي تركيا مظلمة تمامًا مرة أخرى.



هذا، ولم تدلِ السلطات حتى الآن بأي بيان بشأن الحادث.

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