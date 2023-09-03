ماذا قال المتهمون بقتل طبيب الساحل أمام المحكمة في مصر؟



شحتة تحدث عن القضية لأول مرة، يوم السبت، خلال محاكمته بتهمة قتل صديقه بالاشتراك مع زوجته العرفي التي تعمل محامية ومساعده، أمام محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بالعباسية في وسط القاهرة.



ووفق ما رصده موقع "سكاي نيوز عربية" في جلسة المحاكمة، فقد أمر رئيس المحكمة عبد الغفار جاد الله بإخراج المتهمين الطبيب أحمد شحتة وزوجته العرفي المحامية إيمان محمد ومساعده أحمد فرج، من قفص الاتهام والوقوف أمام منصة المحكمة وسط الحراسة الأمنية.



وكان لافتا أن المتهمون الثلاثة أنكروا التهمة رغم أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت اعترافاتهم التفصيلية، وكذلك ما أثبتته تحريات الشرطة.



وظهر المتهم الأول الطبيب أحمد شحتة حليق الرأس وبعد سماعهم أمر الإحالة وسؤال القاضي للمتهمين عن قولهم في التهمة المنسوبة لهم قال شحتة: "يافندم أنا ما خططتش لأي حاجة وما قتلتش حد".

وتابع قائلا: "يا ناس ده صاحبي وعشرة عمري أقتله إزاي (كيف) وأخلص عليه إزاي لا يمكن أقتل صاحب".



فيما اكتفت زوجته"عرفيا" المحامية إيمان محمد التي ظهرت في ملابس سوداء بالقول: "ما حصلش أنا معملتش حاجة" واستمرت في البكاء طوال الجلسة، فيما دفع محاميها بأنها مريضة وأنه يطلب إخلاء سبيلها على ذمة القضية، لأن المرض قد يهدد حياتها داخل الحبس، وأنها أنثى "كسيرة الجناح".

وكان لافتا أن المتهمة احتدت على الصحفيين خلال خروجها من القفص وقالت "أيوة صوروا صورا أنا قدامكم أهو".



وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من ممثلي وسائل الإعلام نظرا لأن القضية وتفاصيلها الصادمة شغلت الرأي العام.



أما أحمد فرج مساعد الطبيب المتهم الأول، فأنكر الاتهام وحاول طوال الجلسة إخفاء وجهه من كاميرات الإعلام.



وطالب دفاع المتهمين بتأجيل نظر القضية لحين الاطلاع على أوراقها، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.

سكاي نيوز