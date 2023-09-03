إدارية النواب تناقش تثبيت العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة
التاريخ
9/3/2023 12:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأحد، لمناقشة تثبيت العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.
وتلتقي لجنة فلسطين النيابية، مع ممثلين عن اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب.
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