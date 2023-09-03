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إدارية النواب تناقش تثبيت العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة

9/3/2023 12:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأحد، لمناقشة تثبيت العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.


وتلتقي لجنة فلسطين النيابية، مع ممثلين عن اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب.

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