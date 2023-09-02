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(صباح الأحمد للموهبة) يكرم الفائزين بمسابقة (رحلة في الكويت) ويؤكد اهتمامه بالأطفال والشباب

9/2/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 9 (كونا) -- أكد المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني اليوم السبت حرص المركز على الاهتمام بفئة الأطفال والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار والبحث العلمي.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الحفل الختامي للمسابقة الروبوتية (رحلة في الكويت) التي أقيمت ما بين 26 و 31 أغسطس الماضي بالتعاون مع مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي.
وأضاف الديحاني أن المسابقة تأتي ضمن برامج إدارة التطوير التكنولوجي التابعة للمركز المشاركة في فعاليات الموسم الصيفي 2023 والتي تستقطب الفئة العمرية ما بين 7 و10 سنوات بغية تعزيز ثقافة التكنولوجيا ونشر مفاهيم التكامل بين العلوم لإنتاج وتطوير المشاريع في مجال الروبوت وتنمية مهارات المشاركين عبر برامج تدريبية مميزة.
وقال إن فكرة المسابقة تقوم على معالجة المشارك لمشكلة برمجية بطريقة مبتكرة عبر برمجة الروبوت (MATATA LAB) والتجول به عبر متاهة يقوم من خلالها بالمرور على عدد من معالم دولة الكويت وإنجاز مهمة محددة عندها وتجاوز العوائق ومن ثم بلوغ الهدف المطلوب في أسرع وقت ممكن.
وافاد بأن المسابقة تستهدف نشر ثقافة التطوير التكنولوجي والعلوم المتكاملة كأحد أهداف المركز وتنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات واستثمار أوقات المشاركين بإثراء مواهبهم وميولهم.
من جانبها أكدت المسؤول عن المتاحف والتعليم والتسويق والعلاقات العامة في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي هديل الحمود في تصريح مماثل حرص المركز على أن يكون منصة لاحتضان هذا النوع من المسابقات انطلاقا من الاهتمام بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوت وتنمية التفكير الإبداعي لإيجاد الحلول لمشكلات متعددة.
وذكرت الحمود أن المسابقة التي أقيمت برعاية وبرعاية البنك التجاري الكويتي شهدت مشاركة أكثر من 100 مشارك تنافس 48 منهم في النهائيات على 15 مركزا. (النهاية)

ع ي س / م ص ع


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