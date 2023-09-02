دبي - 2 - 9 (كونا) -- باشر منتخب الكويت الوطني لكرة القدم اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في دبي استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال رئيس الوفد ومدير المنتخبات سعود المجمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعسكر سيشهد إقامة مبارتين وديتين أمام منتخبي البحرين وقرغيزستان يومي 7 و 11 سبتمبر الجاري على التوالي بغرض تجهيز الفريق وتحسين أدائه قبل التصفيات.

وأفاد المجمد بأن التصفيات المؤهلة لكأس العالم فرصة حاسمة للمنتخب الكويتي لتحقيق حلم الوصول إلى المرحلة النهائية والمنافسة على أعلى المستويات العالمية وبالتالي فإنها تتطلب تركيزا عاليا وجهودا مكثفة من الجميع.

وأكد أهمية إقامة المعسكر التدريبي خلال الفترة الراهنة لتجهيز الفريق بدنيا ونفسيا علاوة على تعزيز قدرات اللاعبين لمواجهة التحديات المقبلة.

وأشار إلى أنه تم وضع برنامج تدريبي يركز على تطوير المهارات الفردية والتكتيكات الجماعية بالإضافة إلى تعزيز الروح الجماعية والتعاون بين اللاعبين معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية ومبينا أن التصفيات ستكون تحديا كبيرا يتطلب التركيز الكامل والاستعداد الجيد.

ولفت المجمد إلى أن المنافسة في المجموعة المؤهلة لتصفيات لكأس العالم وكأس آسيا ستضم منتخبات قوية وبالتالي تتطلب الجهد والمثابرة وتكاتف الجميع.

وذكر أن الفريق مكون من 25 لاعبا جاهزين بشكل كامل ولا يعاني أي منهم من إصابات لمواجهة التحديات في تصفيات البطولتين معربا عن ثقته في إمكان النجاح لتلبية طموح الجماهير الكويتية. (النهاية) س خ م / ر ج