منتخب الكويت لكرة القدم يباشر تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بدبي استعدادا لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا
التاريخ
9/2/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
دبي - 2 - 9 (كونا) -- باشر منتخب الكويت الوطني لكرة القدم اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في دبي استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال رئيس الوفد ومدير المنتخبات سعود المجمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعسكر سيشهد إقامة مبارتين وديتين أمام منتخبي البحرين وقرغيزستان يومي 7 و 11 سبتمبر الجاري على التوالي بغرض تجهيز الفريق وتحسين أدائه قبل التصفيات.
وأفاد المجمد بأن التصفيات المؤهلة لكأس العالم فرصة حاسمة للمنتخب الكويتي لتحقيق حلم الوصول إلى المرحلة النهائية والمنافسة على أعلى المستويات العالمية وبالتالي فإنها تتطلب تركيزا عاليا وجهودا مكثفة من الجميع.
وأكد أهمية إقامة المعسكر التدريبي خلال الفترة الراهنة لتجهيز الفريق بدنيا ونفسيا علاوة على تعزيز قدرات اللاعبين لمواجهة التحديات المقبلة.
وأشار إلى أنه تم وضع برنامج تدريبي يركز على تطوير المهارات الفردية والتكتيكات الجماعية بالإضافة إلى تعزيز الروح الجماعية والتعاون بين اللاعبين معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية ومبينا أن التصفيات ستكون تحديا كبيرا يتطلب التركيز الكامل والاستعداد الجيد.
ولفت المجمد إلى أن المنافسة في المجموعة المؤهلة لتصفيات لكأس العالم وكأس آسيا ستضم منتخبات قوية وبالتالي تتطلب الجهد والمثابرة وتكاتف الجميع.
وذكر أن الفريق مكون من 25 لاعبا جاهزين بشكل كامل ولا يعاني أي منهم من إصابات لمواجهة التحديات في تصفيات البطولتين معربا عن ثقته في إمكان النجاح لتلبية طموح الجماهير الكويتية. (النهاية) س خ م / ر ج
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