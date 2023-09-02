دوري (نجوم إكسبو) القطري: (الدحيل) يتعادل مع (العربي) والريان يرتقي للصداره بفوزه على (الشمال)
التاريخ
9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 9 (كونا) –- تعادل فريق (الدحيل) بطل الموسم الماضي مع وصيفه (العربي) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على استاد (الثمامة) المونديالي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري (نجوم إكسبو) لكرة القدم القطري.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بهدف لكل منهما حيث تقدم (الدحيل) بالدقيقة الخامسة بهدف مايكل اولونغا الذي انفرد بالحارس جاسم الهيل فيما تعادل السنغالي عبدو ديالو (للعربي) بالدقيقة 13 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.
أما الشوط الثاني فقد تقدم (الدحيل) بهدف سجله لاعب (العربي) عبدو ديالو بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 59 لكن (العربي) استطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالله حسن بالدقيقة 72 من الشوط الثاني.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ارتفعت وتيرة الاثارة حيث استطاع إسماعيل محمد لاعب (الدحيل) تسجيل الهدف الثالث لفريقه فيما تمكن عمر السومة لاعب (العربي) من تسجيل هدف التعادل في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء لتنتهي بالتعادل الإيجابي ويرفع (الدحيل) رصيده إلى سبع نقاط و(العربي) لثلاث نقاط.
وفي المباراة الثانية تعادل (السد) و (الوكرة) على استاد (خليفة) الدولي بنتيجة سلبية دون أهداف لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويتقاسما نقاط المباراة.
ويذلك يحتل (السد) المركز الرابع بسبع نقاط بالتساوي مع (الدحيل) و(الغرافة) بينما (الوكرة) بخمس نقاط خامسا في ترتيب الدوري.
وعلى استاد البيت المونديالي كان لقاء (الشمال) و(الريان) الذي كانت فيه الإثارة حاضرة حيث انتهت لصالح فريق (الريان) برباعية مقابل ثلاثة أهداف ل(الشمال) ليتصدر (الريان) بهذه النتيجة ترتيب جدول الدوري بتسع نقاط بينما بقي (الشمال) تاسعا بنقطتين.
وانطلقت الجولة الثالثة من الدوري أمس حيث فاز (الغرافة) على (الأهلي) بأربعة أهداف لهدف و(معيذر) على (المرخية) بخمسة أهداف لهدفين فيما تعادل (قطر) و(ام صلال) بهدفين لمثلهما. (النهاية)
س س س / م م ج
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