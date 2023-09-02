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دوري (نجوم إكسبو) القطري: (الدحيل) يتعادل مع (العربي) والريان يرتقي للصداره بفوزه على (الشمال)

9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 9 (كونا) –- تعادل فريق (الدحيل) بطل الموسم الماضي مع وصيفه (العربي) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على استاد (الثمامة) المونديالي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري (نجوم إكسبو) لكرة القدم القطري.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بهدف لكل منهما حيث تقدم (الدحيل) بالدقيقة الخامسة بهدف مايكل اولونغا الذي انفرد بالحارس جاسم الهيل فيما تعادل السنغالي عبدو ديالو (للعربي) بالدقيقة 13 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.
أما الشوط الثاني فقد تقدم (الدحيل) بهدف سجله لاعب (العربي) عبدو ديالو بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 59 لكن (العربي) استطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالله حسن بالدقيقة 72 من الشوط الثاني.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ارتفعت وتيرة الاثارة حيث استطاع إسماعيل محمد لاعب (الدحيل) تسجيل الهدف الثالث لفريقه فيما تمكن عمر السومة لاعب (العربي) من تسجيل هدف التعادل في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء لتنتهي بالتعادل الإيجابي ويرفع (الدحيل) رصيده إلى سبع نقاط و(العربي) لثلاث نقاط.
وفي المباراة الثانية تعادل (السد) و (الوكرة) على استاد (خليفة) الدولي بنتيجة سلبية دون أهداف لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويتقاسما نقاط المباراة.
ويذلك يحتل (السد) المركز الرابع بسبع نقاط بالتساوي مع (الدحيل) و(الغرافة) بينما (الوكرة) بخمس نقاط خامسا في ترتيب الدوري.
وعلى استاد البيت المونديالي كان لقاء (الشمال) و(الريان) الذي كانت فيه الإثارة حاضرة حيث انتهت لصالح فريق (الريان) برباعية مقابل ثلاثة أهداف ل(الشمال) ليتصدر (الريان) بهذه النتيجة ترتيب جدول الدوري بتسع نقاط بينما بقي (الشمال) تاسعا بنقطتين.
وانطلقت الجولة الثالثة من الدوري أمس حيث فاز (الغرافة) على (الأهلي) بأربعة أهداف لهدف و(معيذر) على (المرخية) بخمسة أهداف لهدفين فيما تعادل (قطر) و(ام صلال) بهدفين لمثلهما. (النهاية)

س س س / م م ج




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