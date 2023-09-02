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وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بلعب دور أكبر داخل الناتو

9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 2 - 9 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت الحاجة لدور أوروبي أكبر في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة الانفاق والتصنيع العسكري "والكف عن المضي في ركب الولايات المتحدة".
وقال تاياني في مداخلة أمام منتدى (أمبروزيتي) الاقتصادي السنوي بمدينة (تشيرنوبيو) شمالي إيطاليا "على جبهة الدفاع يجب على أوروبا القيام ببضع خطوات إلى الأمام" وأن نكون أكثر طموحا" مشيرا إلى أن "الأرقام التي لدينا لا تسمح لنا بذلك" في إشارة الى الانفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "فيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية لقد رأينا أيضا أنه لا يمكننا دائما الركض خلف الولايات المتحدة لكن نريد أيضا داخل حلف الناتو أن نحظى بوزن أكبر فهناك حاجة لأن تعرف أوروبا كيف يكون لها وزن أكبر ليس بالكلمات ولكن أيضا بالأفعال".
وأوضح الوزير الإيطالي الذي دعا لاستثناء النفقات العسكرية من قيود الموازنة الأوروبية أن "على أوروبا كي يعتد بها أن تتمتع بقوة اقتصادية وليس فقط قوة تجارية وألا تكون مجرد سوقا كبيرة بل يجب أن تتمتع بالقدرة على المنافسة عالميا على المستوى الصناعي". (النهاية)

م ن / م م ج




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