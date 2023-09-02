وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بلعب دور أكبر داخل الناتو
التاريخ
9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 2 - 9 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت الحاجة لدور أوروبي أكبر في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة الانفاق والتصنيع العسكري "والكف عن المضي في ركب الولايات المتحدة".
وقال تاياني في مداخلة أمام منتدى (أمبروزيتي) الاقتصادي السنوي بمدينة (تشيرنوبيو) شمالي إيطاليا "على جبهة الدفاع يجب على أوروبا القيام ببضع خطوات إلى الأمام" وأن نكون أكثر طموحا" مشيرا إلى أن "الأرقام التي لدينا لا تسمح لنا بذلك" في إشارة الى الانفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "فيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية لقد رأينا أيضا أنه لا يمكننا دائما الركض خلف الولايات المتحدة لكن نريد أيضا داخل حلف الناتو أن نحظى بوزن أكبر فهناك حاجة لأن تعرف أوروبا كيف يكون لها وزن أكبر ليس بالكلمات ولكن أيضا بالأفعال".
وأوضح الوزير الإيطالي الذي دعا لاستثناء النفقات العسكرية من قيود الموازنة الأوروبية أن "على أوروبا كي يعتد بها أن تتمتع بقوة اقتصادية وليس فقط قوة تجارية وألا تكون مجرد سوقا كبيرة بل يجب أن تتمتع بالقدرة على المنافسة عالميا على المستوى الصناعي". (النهاية)
م ن / م م ج
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