الدوري الألماني: (بايرن ميونيخ) يفوز على (غلادباخ) بهدفين ضمن منافسات المرحلة الثالثة
التاريخ
9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 2 - 9 (كونا) -- حقق حامل اللقب (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا بنتيجة هدفين لهدف على نظيره (مونشن غلادباخ) ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة ال30 عبر الياباني كو ايتاكورا قبل أن يتمكن ليروي سانيه في الدقيقة ال58 من تسجيل هدف التعادل وفي الدقيقة ال87 تمكن ماتيس تيل من تسجل هدف الفوز للفريق البافاري الذي ظفر بفوزه الثالث.
وفي منافسات أخرى فاز (باير ليفركوزن) على (دارمشتاد) بخمسة أهداف مقابل هدف و(هوفنهايم) على (فولفسبورغ) بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفيما اكتسح (بريمن) ماينتس بأربعة أهداف دون رد تعادل (أوغسبورغ) مع (بوخوم) بهدفين لكل فريق وفاز (شتوتغارت) على (فرايبورغ) بخمسة أهداف نظيفة.
وفي افتتاحية البوندسليغا أمس الجمعة تعادل (دورتموند) مع (هايدنهايم) بهدفين لكل منهما.
وتستكمل مباريات الأسبوع الثاني غدا الأحد بلقائين يجمع الأول بين (فرانكفورت) و(كولونيا) فيما يواجه (أونيون برلين) فريق (لايبتزغ). (النهاية)
ع ن ج / م م ج
MENAFN02092023000071011013ID1106999130
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.