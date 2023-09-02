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الدوري الألماني: (بايرن ميونيخ) يفوز على (غلادباخ) بهدفين ضمن منافسات المرحلة الثالثة

9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 2 - 9 (كونا) -- حقق حامل اللقب (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا بنتيجة هدفين لهدف على نظيره (مونشن غلادباخ) ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة ال30 عبر الياباني كو ايتاكورا قبل أن يتمكن ليروي سانيه في الدقيقة ال58 من تسجيل هدف التعادل وفي الدقيقة ال87 تمكن ماتيس تيل من تسجل هدف الفوز للفريق البافاري الذي ظفر بفوزه الثالث.
وفي منافسات أخرى فاز (باير ليفركوزن) على (دارمشتاد) بخمسة أهداف مقابل هدف و(هوفنهايم) على (فولفسبورغ) بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفيما اكتسح (بريمن) ماينتس بأربعة أهداف دون رد تعادل (أوغسبورغ) مع (بوخوم) بهدفين لكل فريق وفاز (شتوتغارت) على (فرايبورغ) بخمسة أهداف نظيفة.
وفي افتتاحية البوندسليغا أمس الجمعة تعادل (دورتموند) مع (هايدنهايم) بهدفين لكل منهما.
وتستكمل مباريات الأسبوع الثاني غدا الأحد بلقائين يجمع الأول بين (فرانكفورت) و(كولونيا) فيما يواجه (أونيون برلين) فريق (لايبتزغ). (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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