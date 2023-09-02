رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في أحداث عنف وقعت في (كركوك) وتسببت بسقوط ضحايا
التاريخ
9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 2 - 9 (كونا) -- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى في الأحداث التي وقعت بمحافظة (كركوك) شمالي البلد اليوم السبت.
وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان أن السوداني شدد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
ولقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجراح إثر أعمال عنف وقعت في (كركوك) على خلفية رفض محتجين تسليم موقع أمني في المحافظة إلى قوات البيشمركة الكردية.
وأعلنت السلطات الأمنية في وقت سابق اليوم فرض حظر التجوال في المدينة إثر تلك الأحداث للسيطرة على الوضع ومنع تدهور الأمن فيها.
من جهته أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن القلق إزاء التعقيدات الأمنية التي تحدث في محافظة (كركوك) والتي أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.
ونقلت رئاسة اقليم كردستان في بيان عن بارزاني قوله "بينما ننظر بقلق بالغ إلى هذه التوترات والتعقيدات الأمنية ونتابع الوضع عن كثب فإننا ندين بشدة إطلاق النار واستخدام السلاح ضد المتظاهرين المدنيين حيث إن إثارة التوترات والفوضى الأمنية في (كركوك) تمثل تهديدا حقيقيا للتعايش والأمن والاستقرار فيها".
ودعا بارزاني الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية لاتخاذ الإجراءات العاجلة الضرورية معتبرا أن واجب القوات الأمنية هو حماية أمن كل مكونات (كركوك) بدون تمييز وتقديم مطلقي النار إلى العدالة.
وأشار إلى "أن حماية الأمان والاستقرار والأمن هي مسؤولية الأطراف كافة والتي عليها ألا تسمح بتعقيد الأوضاع الأمنية في (كركوك) وفي أنحاء المحافظة مهما كانت الذريعة لذلك كما يجب على الجميع التزام ضبط النفس وإعادة فتح الطرق ليعود الأمان والحياة الطبيعية لمواطني كركوك".
وشدد على "أن (كركوك) بحاجة إلى تطبيق القانون والدستور وليست بحاجة لمزيد من التصرفات غير القانونية بأي شكل من الأشكال" في إشارة إلى قطع طريق (أربيل – كركوك) الرئيسي على مدى الأيام الستة الأخيرة معتبرا أن هذا القطع "تصرف غير قانوني وللأسف لم تقدم إدارة كركوك حتى الآن على إنهاء هذا العمل غير القانوني ووضع حد له".
وتعد كركوك التي يسكنها خليط من الاثنيات من أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان. (النهاية)
ع ح ه / ص ب ر / ر ج
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