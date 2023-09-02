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رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في أحداث عنف وقعت في (كركوك) وتسببت بسقوط ضحايا

9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 2 - 9 (كونا) -- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى في الأحداث التي وقعت بمحافظة (كركوك) شمالي البلد اليوم السبت.
وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان أن السوداني شدد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
ولقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجراح إثر أعمال عنف وقعت في (كركوك) على خلفية رفض محتجين تسليم موقع أمني في المحافظة إلى قوات البيشمركة الكردية.
وأعلنت السلطات الأمنية في وقت سابق اليوم فرض حظر التجوال في المدينة إثر تلك الأحداث للسيطرة على الوضع ومنع تدهور الأمن فيها.
من جهته أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن القلق إزاء التعقيدات الأمنية التي تحدث في محافظة (كركوك) والتي أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.
ونقلت رئاسة اقليم كردستان في بيان عن بارزاني قوله "بينما ننظر بقلق بالغ إلى هذه التوترات والتعقيدات الأمنية ونتابع الوضع عن كثب فإننا ندين بشدة إطلاق النار واستخدام السلاح ضد المتظاهرين المدنيين حيث إن إثارة التوترات والفوضى الأمنية في (كركوك) تمثل تهديدا حقيقيا للتعايش والأمن والاستقرار فيها".
ودعا بارزاني الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية لاتخاذ الإجراءات العاجلة الضرورية معتبرا أن واجب القوات الأمنية هو حماية أمن كل مكونات (كركوك) بدون تمييز وتقديم مطلقي النار إلى العدالة.
وأشار إلى "أن حماية الأمان والاستقرار والأمن هي مسؤولية الأطراف كافة والتي عليها ألا تسمح بتعقيد الأوضاع الأمنية في (كركوك) وفي أنحاء المحافظة مهما كانت الذريعة لذلك كما يجب على الجميع التزام ضبط النفس وإعادة فتح الطرق ليعود الأمان والحياة الطبيعية لمواطني كركوك".
وشدد على "أن (كركوك) بحاجة إلى تطبيق القانون والدستور وليست بحاجة لمزيد من التصرفات غير القانونية بأي شكل من الأشكال" في إشارة إلى قطع طريق (أربيل – كركوك) الرئيسي على مدى الأيام الستة الأخيرة معتبرا أن هذا القطع "تصرف غير قانوني وللأسف لم تقدم إدارة كركوك حتى الآن على إنهاء هذا العمل غير القانوني ووضع حد له".
وتعد كركوك التي يسكنها خليط من الاثنيات من أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان. (النهاية)

ع ح ه / ص ب ر / ر ج



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