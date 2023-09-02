دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يتصدر بعد تعثر (الأهلي) فيما يواصل (النصر) تقدمه
التاريخ
9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 9 (كونا) -- أهدى نادي (الفتح) اليوم السبت صدارة دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم لفريق (الهلال) السعودي وذلك بعد فوزه على نادي (الأهلي) بنتيجة (5 - 1) فيما واصل نادي (النصر) زحفه نحو فرق المقدمة بفوزه على نظيره (الحزم) بنفس النتيجة.
ففي مباراة (الأهلي) و(الفتح) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري تمكن (الفتح) من تسجيل مفاجأة من العيار الثقيل إذ أثقل شباك (الأهلي) بخماسية أحرزها كل من فراس البريكان ولوكاس زيلارايان ومراد باتنا بهدفين وسفيان بن دبكة فيما أحرز هدف (الأهلي) الوحيد جابري فيغا.
أما في لقاء (النصر) و(الحزم) فقد تمكن لاعبو القلعة الصفراء من دك مرمى الحزم بخماسية أحرزها كل من عبدالرحمن غريب وعبدالله خيبري وأوتافيو دا سيلفا والنجم كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني فيما أحرز هدف (الحزم) الوحيد محمد بادا موسي.
وبهذه النتيجة تصدر نادي (الهلال) السعودي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة متفوقا على نادي (التعاون) بفارق الأهداف فيما تراجع (الاتحاد) إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة ثم (الأهلي) رابعا بنفس الرصيد من النقاط فالاتفاق خامسا برصيد 10 نقاط فيما تقدم (النصر) إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط. (النهاية)
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