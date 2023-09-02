Sunday, 03 September 2023 02:05 GMT

دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يتصدر بعد تعثر (الأهلي) فيما يواصل (النصر) تقدمه

9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 9 (كونا) -- أهدى نادي (الفتح) اليوم السبت صدارة دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم لفريق (الهلال) السعودي وذلك بعد فوزه على نادي (الأهلي) بنتيجة (5 - 1) فيما واصل نادي (النصر) زحفه نحو فرق المقدمة بفوزه على نظيره (الحزم) بنفس النتيجة.
ففي مباراة (الأهلي) و(الفتح) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري تمكن (الفتح) من تسجيل مفاجأة من العيار الثقيل إذ أثقل شباك (الأهلي) بخماسية أحرزها كل من فراس البريكان ولوكاس زيلارايان ومراد باتنا بهدفين وسفيان بن دبكة فيما أحرز هدف (الأهلي) الوحيد جابري فيغا.
أما في لقاء (النصر) و(الحزم) فقد تمكن لاعبو القلعة الصفراء من دك مرمى الحزم بخماسية أحرزها كل من عبدالرحمن غريب وعبدالله خيبري وأوتافيو دا سيلفا والنجم كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني فيما أحرز هدف (الحزم) الوحيد محمد بادا موسي.
وبهذه النتيجة تصدر نادي (الهلال) السعودي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة متفوقا على نادي (التعاون) بفارق الأهداف فيما تراجع (الاتحاد) إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة ثم (الأهلي) رابعا بنفس الرصيد من النقاط فالاتفاق خامسا برصيد 10 نقاط فيما تقدم (النصر) إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط. (النهاية)

ع س ط / خ ن ش / ر ج



MENAFN02092023000071011013ID1106999128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث