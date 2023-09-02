النيجر: تعليق نشاطات المساعدات الإنسانية والدعوة للاستعداد لصد تهديدات (إيكواس) بالتدخل العسكري
التاريخ
9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر اليوم السبت تعليق النشاطات الإنسانية في البلاد بسبب انعدام الأمن داعية في نفس الوقت إلى "الاستعداد لصد تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تلوح بالتدخل العسكري".
وأبلغ وزير الداخلية في حكومة النيجر الانتقالية الجنرال محمد تومبا اليوم السبت المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الناشطة في البلاد بقرار "تعليق نشاطاتها الإنسانية بشكل مؤقت بسبب انعدام الأمن".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر عن نفس المسؤول أن "الوضع الأمني حاليا في البلاد لا يسمح بمواصلة عمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة".
وتابع "بالتالي يتعين تعليق أي نشاط في مناطق العمليات مؤقتا" بالرغم من أن بلاده تواجه وضعا إنسانيا حادا ومؤلما يحتاج إلى المساعدة الإنسانية.
وعلى صعيد آخر دعا رئيس أركان الجيش الذي عينه قادة الانقلاب في النيجر الجنرال موسى صالو بارمو إلى "الرفع من حالة التأهب القصوى والاستعداد لحماية البلاد من تهديدات دول مجموعة (إيكواس) بالتدخل العسكري".
وأضاف صالو بارمو في كلمة خلال زيارة تفقدية لقوات الجيش قادته إلى منطقة (زيندير) أقصى جنوبي النيجر على الحدود مع نيجيريا أنه "على جميع القوات بذل الجهود والتحلي باليقظة لأن بلادهم تواجه أيضا تحديات أمنية منذ سنوات عدة مثل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
يذكر أن المجوعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد أعلنت في 18 أغسطس الماضي في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية (أكرا) الاتفاق على خطة التدخل العسكري المحتمل في النيجر مع تحديد موعده مما دفع بالسلطات الانتقالية في النيجر إلى التحضير لمواجهة التدخل.
وأكدت الرئاسة النيجرية في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم رفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.
وانتخب الرئيس بازوم عام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر ويعتبر هذا البلد أكثر دول العالم التي شهدت انقلابات في تاريخها المعاصر حيث سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960 فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة. (النهاية)
م ر / م م ج
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