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النيجر: تعليق نشاطات المساعدات الإنسانية والدعوة للاستعداد لصد تهديدات (إيكواس) بالتدخل العسكري

9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر اليوم السبت تعليق النشاطات الإنسانية في البلاد بسبب انعدام الأمن داعية في نفس الوقت إلى "الاستعداد لصد تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تلوح بالتدخل العسكري".
وأبلغ وزير الداخلية في حكومة النيجر الانتقالية الجنرال محمد تومبا اليوم السبت المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الناشطة في البلاد بقرار "تعليق نشاطاتها الإنسانية بشكل مؤقت بسبب انعدام الأمن".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر عن نفس المسؤول أن "الوضع الأمني حاليا في البلاد لا يسمح بمواصلة عمل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة".
وتابع "بالتالي يتعين تعليق أي نشاط في مناطق العمليات مؤقتا" بالرغم من أن بلاده تواجه وضعا إنسانيا حادا ومؤلما يحتاج إلى المساعدة الإنسانية.
وعلى صعيد آخر دعا رئيس أركان الجيش الذي عينه قادة الانقلاب في النيجر الجنرال موسى صالو بارمو إلى "الرفع من حالة التأهب القصوى والاستعداد لحماية البلاد من تهديدات دول مجموعة (إيكواس) بالتدخل العسكري".
وأضاف صالو بارمو في كلمة خلال زيارة تفقدية لقوات الجيش قادته إلى منطقة (زيندير) أقصى جنوبي النيجر على الحدود مع نيجيريا أنه "على جميع القوات بذل الجهود والتحلي باليقظة لأن بلادهم تواجه أيضا تحديات أمنية منذ سنوات عدة مثل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
يذكر أن المجوعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد أعلنت في 18 أغسطس الماضي في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية (أكرا) الاتفاق على خطة التدخل العسكري المحتمل في النيجر مع تحديد موعده مما دفع بالسلطات الانتقالية في النيجر إلى التحضير لمواجهة التدخل.
وأكدت الرئاسة النيجرية في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم رفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.
وانتخب الرئيس بازوم عام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر ويعتبر هذا البلد أكثر دول العالم التي شهدت انقلابات في تاريخها المعاصر حيث سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960 فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة. (النهاية)

م ر / م م ج




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