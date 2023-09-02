الدوري الإيطالي: (لاتسيو) يهزم حامل اللقب (نابولي) في عقر داره
التاريخ
9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 2 - 9 (كونا) -- فاز فريق (لاتسيو) على (نابولي) حامل اللقب الإيطالي في عقر داره بهدفين مقابل هدف وحيد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الايطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب استاد (دييغو أرماندو مارادونا) وبين جمهوره الليلة مني (نابولي) بهزيمة مؤلمة أمام ضيفه (لاتسيو) الذي تقدم بهدف أول سجله لويس ألبرتو في الدقيقة 30 قبل أن يدرك بيوتر زيلينسكي التعادل لنابولي في الدقيقة 32 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سرعان ما استعاد (لاتسيو) الفوز بهدف حاسم سجله دايتشي كامادا في الدقيقة 52 من عمر المباراة.
وفي المباراة الثانية الليلة وعلى ملعب (جويس ستاديوم) بمدينة (بيرغامو) الشمالية فاز صاحب الأرض (أتالانتا) على ضيفه (مونزا) بثلاثية نظيفة.
وبهذه النتائج يهبط (نابولي) من موقع الوصافة إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط خلف (أتالانتا) الذي يصعد إلى المركز الثالث بنفس الرصيد بينما يبقى (ايه سي ميلان) في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة يوم غد الأحد. (النهاية)
م ن / م م ج
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