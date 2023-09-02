Sunday, 03 September 2023 02:05 GMT

الدوري الإيطالي: (لاتسيو) يهزم حامل اللقب (نابولي) في عقر داره

9/2/2023 11:24:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 2 - 9 (كونا) -- فاز فريق (لاتسيو) على (نابولي) حامل اللقب الإيطالي في عقر داره بهدفين مقابل هدف وحيد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الايطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب استاد (دييغو أرماندو مارادونا) وبين جمهوره الليلة مني (نابولي) بهزيمة مؤلمة أمام ضيفه (لاتسيو) الذي تقدم بهدف أول سجله لويس ألبرتو في الدقيقة 30 قبل أن يدرك بيوتر زيلينسكي التعادل لنابولي في الدقيقة 32 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سرعان ما استعاد (لاتسيو) الفوز بهدف حاسم سجله دايتشي كامادا في الدقيقة 52 من عمر المباراة.
وفي المباراة الثانية الليلة وعلى ملعب (جويس ستاديوم) بمدينة (بيرغامو) الشمالية فاز صاحب الأرض (أتالانتا) على ضيفه (مونزا) بثلاثية نظيفة.
وبهذه النتائج يهبط (نابولي) من موقع الوصافة إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط خلف (أتالانتا) الذي يصعد إلى المركز الثالث بنفس الرصيد بينما يبقى (ايه سي ميلان) في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة يوم غد الأحد. (النهاية)

م ن / م م ج




MENAFN02092023000071011013ID1106999126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث