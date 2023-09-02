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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/2/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص حاولوا تهريب نحو 140 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و50 ألف حبة كبتاغون وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

اربيل - رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يأمر بإعلان حظر التجوال في محافظة (كركوك) شمال العراق على خلفية أعمال عنف خلفت قتيلا وستة جرحى ويدعو القوات الأمنية إلى السعي لاستتباب الأمن في المدينة كما يوجه بفتح تحقيق بحادث وقوع الضحية.

الرباط - قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد إغلاقها إثر الإطاحة بحكم الرئيس علي بونغو.

الجزائر - السلطات الانتقالية في النيجر تعلن تعليق النشاطات الإنسانية في البلاد بسبب انعدام الأمن وتدعو إلى "الاستعداد لصد تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تلوح بالتدخل العسكري". (النهاية) ر ج

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