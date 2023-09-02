موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/2/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص حاولوا تهريب نحو 140 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و50 ألف حبة كبتاغون وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.
اربيل - رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يأمر بإعلان حظر التجوال في محافظة (كركوك) شمال العراق على خلفية أعمال عنف خلفت قتيلا وستة جرحى ويدعو القوات الأمنية إلى السعي لاستتباب الأمن في المدينة كما يوجه بفتح تحقيق بحادث وقوع الضحية.
الرباط - قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد إغلاقها إثر الإطاحة بحكم الرئيس علي بونغو.
الجزائر - السلطات الانتقالية في النيجر تعلن تعليق النشاطات الإنسانية في البلاد بسبب انعدام الأمن وتدعو إلى "الاستعداد لصد تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تلوح بالتدخل العسكري". (النهاية) ر ج
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