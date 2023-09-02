اربيل - رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يأمر بإعلان حظر التجوال في محافظة (كركوك) شمال العراق على خلفية أعمال عنف خلفت قتيلا وستة جرحى ويدعو القوات الأمنية إلى السعي لاستتباب الأمن في المدينة كما يوجه بفتح تحقيق بحادث وقوع الضحية.

الرباط - قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد إغلاقها إثر الإطاحة بحكم الرئيس علي بونغو.

الجزائر - السلطات الانتقالية في النيجر تعلن تعليق النشاطات الإنسانية في البلاد بسبب انعدام الأمن وتدعو إلى "الاستعداد لصد تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تلوح بالتدخل العسكري". (النهاية) ر ج