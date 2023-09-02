أنهى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬مكثفاً‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬2023،‭ ‬بشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬شمل‭ ‬تدريبات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬ودوائرها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمصانع‭ ‬والمرافق‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬60‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬قدم‭ ‬الطلبة‭ ‬عروضاً‭ ‬لمدى‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إضافته‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التدريب،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المتدربين‭ ‬ومنحهم‭ ‬شهادة‭ ‬إتمام‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬المتدربون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لهم‭ ‬وأتاحت‭ ‬لهم‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الصناعي‭ ‬وبيئته‭ ‬الحقيقية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬اعتادت‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬شامل‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الصناعي‭ ‬وتحدياتها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العملية‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬قد‭ ‬خطت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬باعتباره‭ ‬المحرك‭ ‬الأول‭ ‬للنهضة‭.‬