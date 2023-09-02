Sunday, 03 September 2023 02:05 GMT

طلبة وطالبات الجامعات يختتمون تدريبا صيفيا في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

9/2/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أنهى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬مكثفاً‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬2023،‭ ‬بشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬شمل‭ ‬تدريبات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬الشركة‭ ‬ودوائرها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمصانع‭ ‬والمرافق‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬60‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬قدم‭ ‬الطلبة‭ ‬عروضاً‭ ‬لمدى‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إضافته‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التدريب،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المتدربين‭ ‬ومنحهم‭ ‬شهادة‭ ‬إتمام‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬المتدربون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لهم‭ ‬وأتاحت‭ ‬لهم‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الصناعي‭ ‬وبيئته‭ ‬الحقيقية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬اعتادت‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬شامل‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الصناعي‭ ‬وتحدياتها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العملية‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬قد‭ ‬خطت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬باعتباره‭ ‬المحرك‭ ‬الأول‭ ‬للنهضة‭.‬

MENAFN02092023000055011008ID1106999124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث