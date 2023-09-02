طلبة وطالبات الجامعات يختتمون تدريبا صيفيا في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
التاريخ
9/2/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أنهى عدد من طلبة وطالبات الجامعات المحلية والخارجية برنامجاً تدريبياً مكثفاً خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، شمل تدريبات عملية في مختلف أقسام الشركة ودوائرها، بما في ذلك العمليات التشغيلية للمصانع والمرافق.
وفي ختام البرنامج الذي شارك فيه 60 طالباً وطالبة من الجنسين قدم الطلبة عروضاً لمدى استفادتهم من البرنامج وما تم إضافته لهم من الخبرة العملية خلال فترة التدريب، وقد تم تقييم أداء المتدربين ومنحهم شهادة إتمام التدريب العملي. وقد أعرب المتدربون عن شكرهم وتقديرهم للشركة التي حرصت على توفير كافة التسهيلات لهم وأتاحت لهم التعرّف على جوانب متعددة من العمل الصناعي وبيئته الحقيقية.
من جانبه، أكد المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي أن الشركة قد اعتادت تنفيذ برنامج تدريبي شامل لطلبة الجامعات في كل عام للاستفادة من الاجازة الصيفية في التعرّف على بيئة العمل الصناعي وتحدياتها إلى جانب منحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم العملية. يذكر أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات قد خطت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة في مجال التطوير والتدريب إيمانا منها بالدور المحوري للتعليم والتدريب في دعم عملية التنمية الشاملة والاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأول للنهضة.
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