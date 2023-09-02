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«Afs» تطلق الجيل الثاني من خدمة Afs Pay»» للدفع اللاتلامسي باستخدام الهواتف الذكية

9/2/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭. ‬تعتبر‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬أول‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬هواتف‭ ‬أندرويد‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬ذكية‭ (‬ POS ‭) ‬والتي‭ ‬تقبل‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬اللاتلامسية‭. ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة‭ ‬تزيل‭ ‬حاجة‭ ‬التجار‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬إضافية‭ ‬وتُسهل‭ ‬قبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬اللاتلامسية‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭ ‬الذكية‭.‬

مع‭ ‬خدمة‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬يمكن‭ ‬للتجار‭ ‬الآن‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬دفع‭ ‬سلسة‭ ‬وآمنة‭ ‬لعملائهم‭ ‬بمجرد‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬من‭ ‬متجر‭ ‬ Google ‭ ‬ Play ‭ ‬ Store ‭. ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة‭ ‬بطاقات‭
 V و MasterCard ‭ ‬اللاتلامسية،‭ ‬ما‭ ‬يمكّن‭ ‬التجار‭ ‬من‭ ‬قبول‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬الدفع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬والائتمان‭ ‬اللاتلامسية‭ (‬انقر‭ ‬وادفع‭ - ‬ Tap ‭ & ‬ Go ‭)‬،‭ ‬وأجهزة‭ ‬ال h تصال‭ ‬قريبة‭ ‬المدى‭ ‬ NFC ‭ ‬مثل‭ ‬ Samsung ‭ ‬ Pay ‭ ‬و Apple ‭ ‬ Pay ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدفوعات‭ ‬الروابط‭ ‬الذكية‭ ((‬ Smart ‭ ‬ Link ‭.‬

وقالت‭ ‬أميرة‭ ‬إسماعيل‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬عمليات‭ ‬اكتساب‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ h لتزام‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بالابتكار‭ ‬الدائم‭ ‬وتمكين‭ ‬التجار‭ ‬بأدوات‭ ‬قبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬الذكية‭ ‬والآمنة‭ ‬والفعالة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكلفة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬هواتف‭ ‬الأندرويد‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬تتيح‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬للتجار‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءتهم‭ ‬التشغيلية‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬دفع‭ ‬سلسة‭ ‬للعملاء‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬يمكن‭ ‬للتجار‭ ‬قبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬حلاً‭ ‬مناسبًا‭ ‬للدفع‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬والشركات‭. ‬وتترجم‭ ‬هذه‭ ‬المرونة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وتحسين‭ ‬المبيعات‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬ملك‭ ‬الصفار‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لـ V ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يوجد‭ ‬اليوم‭ ‬تزايد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يطلبون‭ ‬خدمات‭ ‬قبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬وخاصة‭ ‬اللاتلامسية،‭ ‬لذلك‭ ‬تبحث‭ ‬الشركات‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬لزيادة‭ ‬قبولها‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭. ‬ستساعد‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬التسوق‭ ‬للعملاء‭ ‬بطريقة‭ ‬سهلة‭ ‬وفعالة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكلفة‭. ‬ولذلك‭ ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتجاه‭ ‬مجتمع‭ ‬غير‭ ‬نقدي‮»‬‭.‬

تسمح‭ ‬منصة‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬المتكاملة‭ ‬للتجار‭ ‬بمراجعة‭ ‬تقارير‭ ‬المعاملات،‭ ‬وتتبع‭ ‬المعاملات‭ ‬بحسب‭ ‬النوع،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬المعاملات‭ ‬التفصيلي،‭ ‬ورفع‭ ‬أي‭ ‬استفسارات‭. ‬وتقوم‭ ‬المنصة‭ ‬بتخزين‭ ‬سجل‭ ‬المعاملات‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال‭. ‬يمكن‭ ‬للتجار‭ ‬مشاركة‭ ‬الإيصالات‭ ‬الإلكترونية‭ (‬ eReceipts ‭) ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬عبر‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬والبريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬أسرع‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬

تلتزم‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬أيضًا‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمان،‭ ‬وتفتخر‭ ‬بالامتثال‭ ‬الكامل‭ ‬لـ PCI ‭ ‬ DSS ‭. ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬والعملاء‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بياناتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭. ‬وتتم‭ ‬معالجة‭ ‬المعاملات‭ ‬بسرعة،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تجربة‭ ‬دفع‭ ‬سلسة‭. ‬تضمن‭ ‬خيارات‭ ‬التسعير‭ ‬المرنة‭ ‬والتنافسية‭ ‬لخدمة‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭ ‬للتجار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأحجام‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬ومملوكة‭ ‬بالأغلبية‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬المصرفية‭ ‬ ABC ‭. ‬وتفتخر‭ ‬الشركة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬والائتمان‭ ‬والبطاقات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وخدمات‭ ‬اكتساب‭ ‬التاجر،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المتطورة،‭ ‬ولديها‭ ‬مكاتب‭ ‬ومراكز‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬والموثوق‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الشركات‭ ‬فقد‭ ‬أدت‭ ‬إسهامات‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬ابتكار‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬جعلها‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬في‭ ‬السوق؛‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محافظ‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬الرقمية‭ ‬الشهيرة‭ ‬وخدمات‭ ‬اكتساب‭ ‬التاجر‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وحل‭ ‬الرواتب‭ ‬الرقمية‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومراكز‭ ‬الاتصال‭ ‬العالمية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭. ‬

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