«Afs» تطلق الجيل الثاني من خدمة Afs Pay»» للدفع اللاتلامسي باستخدام الهواتف الذكية
التاريخ
9/2/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلقت شركة الخدمات المالية العربية ( AFS )، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، الجيل الثاني من حلول المدفوعات الرقمية AFS Pay . تعتبر AFS Pay أول خدمة في مملكة البحرين تعمل على تحويل هواتف أندرويد إلى أجهزة نقاط بيع ذكية ( POS ) والتي تقبل جميع عمليات الدفع اللاتلامسية. هذه الخدمة المبتكرة تزيل حاجة التجار إلى استخدام أجهزة إضافية وتُسهل قبول المدفوعات اللاتلامسية على هواتفهم الذكية.
مع خدمة AFS Pay يمكن للتجار الآن توفير تجربة دفع سلسة وآمنة لعملائهم بمجرد تحميل تطبيق AFS Pay من متجر Google Play Store . تدعم هذه الخدمة المبتكرة بطاقات
V و MasterCard اللاتلامسية، ما يمكّن التجار من قبول مجموعة واسعة من طرق الدفع، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان اللاتلامسية (انقر وادفع - Tap & Go )، وأجهزة ال h تصال قريبة المدى NFC مثل Samsung Pay و Apple Pay ، بالإضافة إلى مدفوعات الروابط الذكية (( Smart Link .
وقالت أميرة إسماعيل رئيسة قسم عمليات اكتساب التجار في البحرين لشركة AFS : «تمثل AFS Pay التطور في مجال حلول الدفع الرقمي، وتعكس هذه التقنية الرائدة في مملكة البحرين h لتزام شركة AFS بالابتكار الدائم وتمكين التجار بأدوات قبول المدفوعات الرقمية الذكية والآمنة والفعالة من حيث الكلفة. ومن خلال تحويل هواتف الأندرويد إلى أجهزة نقاط بيع تتيح AFS Pay للتجار تعزيز كفاءتهم التشغيلية مع تقديم تجربة دفع سلسة للعملاء».
وأضافت: «مع خدمة AFS Pay يمكن للتجار قبول المدفوعات في أي مكان وفي أي وقت، ما يوفر حلاً مناسبًا للدفع عبر الهواتف الذكية لكل من العملاء والشركات. وتترجم هذه المرونة إلى تعزيز تجربة العملاء وتحسين المبيعات».
وقالت ملك الصفار المدير العام لـ V في البحرين: «يوجد اليوم تزايد في عدد العملاء الذين يطلبون خدمات قبول المدفوعات الرقمية وخاصة اللاتلامسية، لذلك تبحث الشركات عن طرق لزيادة قبولها المدفوعات الرقمية. ستساعد AFS Pay التجار في البحرين على تحسين تجربة التسوق للعملاء بطريقة سهلة وفعالة من حيث الكلفة. ولذلك يسعدنا أن نعمل مع شركة الخدمات المالية العربية في إطلاق هذه الخدمة التي تدعم رؤية مملكة البحرين باتجاه مجتمع غير نقدي».
تسمح منصة AFS Pay المتكاملة للتجار بمراجعة تقارير المعاملات، وتتبع المعاملات بحسب النوع، والوصول إلى سجل المعاملات التفصيلي، ورفع أي استفسارات. وتقوم المنصة بتخزين سجل المعاملات مدة تصل إلى 6 أشهر، ما يوفر رؤية شاملة لإدارة الأعمال. يمكن للتجار مشاركة الإيصالات الإلكترونية ( eReceipts ) مع العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، ما يوفر تجربة تسوق أسرع وصديقة للبيئة.
تلتزم AFS Pay أيضًا بأعلى معايير الأمان، وتفتخر بالامتثال الكامل لـ PCI DSS . تمنح هذه الخدمة كلا من التجار والعملاء الحفاظ على بياناتهم الخاصة بشكل آمن. وتتم معالجة المعاملات بسرعة، ما يضمن تجربة دفع سلسة. تضمن خيارات التسعير المرنة والتنافسية لخدمة AFS Pay القدرة على تحمل التكاليف للتجار من جميع الأحجام.
الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC . وتفتخر الشركة بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة، التي تمتد إلى معالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة، ولديها مكاتب ومراكز بيانات في كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات فقد أدت إسهامات شركة الخدمات المالية العربية المتواصلة في ابتكار الخدمات المالية إلى جعلها قوة دافعة في السوق؛ حيث تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغيرها من الخدمات.
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