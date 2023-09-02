أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬تأجير‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إبتكار‭ ‬الأطعمة‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭. ‬لفتح‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬تشيليز‮»‬‭ ‬في‭ ‬البوليفارد‭ ‬1890،‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تُطوّرها‭ ‬الشركة‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭. ‬وسيقع‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬تشيليز‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬ويسير‭ ‬اجمالي‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬للأعمال‭ ‬الانشائية‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬افتتاحه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬طلال‭ ‬فوزي‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬استقبال‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية

الشهيرة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬‮«‬تشيليز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬البوليفارد‭ ‬1890،‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬يضم‭ ‬أسماء‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والتجزئة‭ ‬والتي‭ ‬ستلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كافة‭ ‬زوار‭ ‬ومرتادي‭ ‬المشروع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬كانو‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أصبحنا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬اكتمال‭ ‬ملامح‭ ‬البوليفارد‭ ‬1890‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المساحات‭ ‬المستأجرة‭ ‬وتزايد‭ ‬إقبال‭ ‬أسماء‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بفضل‭ ‬موقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬وتسهيلات‭ ‬مميزة‭ ‬للمستأجرين‭ ‬والزوار‭ ‬على‭ ‬السواء‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬أرقى‭ ‬الماركات‭ ‬التجارية‭ ‬وأكثرها‭ ‬ابتكاراً‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مقابلة‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائنا‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التجزئة‭ ‬والضيافة‭ ‬والترفيه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالاله‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنقيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات،‭ ‬‮«‬مع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬إكتمال‭ ‬الاعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬وافتتاح‭ ‬المشروع،‭ ‬تزداد‭ ‬وتيرة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التأجير‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬وأبرز‭ ‬الماركات‭ ‬المتخصّصة‭ ‬بالأطعمة‭ ‬والتجزئة‭ ‬والتي‭ ‬تملك‭ ‬صيتاً‭ ‬واسعاً‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬محلي‭ ‬وإقليمي‭ ‬وعالمي‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬رؤيتها‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬ونوعية‭ ‬في‭ ‬محفظتها‭ ‬العقارية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬صرحت‭ ‬لبنى‭ ‬فخرو،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬إبتكار‭ ‬الأطعمة‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭.: ‬‮«‬تركز‭ ‬شركة‭ ‬إبتكار‭ ‬الأطعمة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الغذائية‭ ‬العالمية‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬ومعايير‭ ‬خدمة‭ ‬ممتازة‭ ‬باستمرار،‭ ‬فأن‭ ‬مشروع‭ ‬البوليفارد‭ ‬1890‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬الخيار‭ ‬الأنسب‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬ندرس‭ ‬فتح‭ ‬فرع‭ ‬جديد‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬موقع‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬وتصميمه‭ ‬الجمالي‭ ‬جعل‭ ‬البوليفارد‭ ‬1890‭ ‬موقعا‭ ‬مثالياً‭ ‬لافتتاح‭ ‬فرع‭ ‬‮«‬تشيليز‮»‬‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

يجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬البوليفارد‭ ‬1890‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬محلاً‭ ‬تجاريًا‭ ‬وعددًا‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الفاخرة،‭ ‬وشهد‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬التأجير‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬الرائدة‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬استكمال‭ ‬تأجير‭ ‬الوحدات‭ ‬التجارية‭.‬