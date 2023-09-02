مع قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءالبوليفارد 1890 توقع عقد تأجير مع تشيليز
التاريخ
9/2/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة كانو للعقارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، عن توقيع عقد تأجير مع شركة إبتكار الأطعمة ذ.م.م. لفتح مطعم «تشيليز» في البوليفارد 1890، أحد المشاريع الواعدة التي تُطوّرها الشركة بضاحية السيف في محافظة العاصمة. وسيقع مطعم «تشيليز» على مساحة إجمالية تبلغ 400 متر مربع. ويسير اجمالي المشروع وفق الجدول الزمني للأعمال الانشائية ومن المتوقع افتتاحه في الربع الاخير لهذا العام.
وبهذه المناسبة صرّح طلال فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة شركة كانو للعقارات قائلاً: «يسرّنا استقبال العلامة التجارية
الشهيرة عالمياً في مجال الأطعمة والمشروبات «تشيليز» في مشروع البوليفارد 1890، والذي أصبح اليوم يضم أسماء مرموقة في قطاع الضيافة والتجزئة والتي ستلبي احتياجات كافة زوار ومرتادي المشروع». وتابع كانو بالقول: «أصبحنا على مقربة من اكتمال ملامح البوليفارد 1890 من حيث المساحات المستأجرة وتزايد إقبال أسماء تجارية عالمية على المشروع بفضل موقعه الاستراتيجي في ضاحية السيف وما يقدمه من مرافق وتسهيلات مميزة للمستأجرين والزوار على السواء. ونحن في شركة كانو للعقارات نحرص على جذب أرقى الماركات التجارية وأكثرها ابتكاراً بما يخدم مقابلة تطلعات عملائنا وتقديم أفضل الحلول والخدمات في عالم التجزئة والضيافة والترفيه».
وقال محمد عبدالاله الكوهجي، الرئيس التنقيذي لشركة كانو للعقارات، «مع اقترابنا من جدول إكتمال الاعمال الإنشائية وافتتاح المشروع، تزداد وتيرة اتفاقيات التأجير مع كبرى العلامات التجارية وأبرز الماركات المتخصّصة بالأطعمة والتجزئة والتي تملك صيتاً واسعاً على نطاق محلي وإقليمي وعالمي وذلك ضمن رؤيتها التي تهدف الى تقديم مشاريع استراتيجية ونوعية في محفظتها العقارية».
من جهتها، صرحت لبنى فخرو، المدير العام لشركة إبتكار الأطعمة ذ.م.م.: «تركز شركة إبتكار الأطعمة في إدارة العلامات التجارية الغذائية العالمية وتهدف إلى تطوير المطاعم التي تقدم جودة عالية من الطعام ومعايير خدمة ممتازة باستمرار، فأن مشروع البوليفارد 1890 كان بمثابة الخيار الأنسب عندما كنا ندرس فتح فرع جديد لنا في العاصمة، حيث إن موقع المشروع في قلب ضاحية السيف وتصميمه الجمالي جعل البوليفارد 1890 موقعا مثالياً لافتتاح فرع «تشيليز» الثالث في مملكة البحرين».
يجدر بالذكر أن مشروع البوليفارد 1890 يضم أكثر من 31 محلاً تجاريًا وعددًا من المطاعم والمقاهي الفاخرة، وشهد المشروع في الآونة الاخيرة توقيع العديد من عقود التأجير مع الكثير من العلامات الرائدة المحلية والعالمية مع اقتراب استكمال تأجير الوحدات التجارية.
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