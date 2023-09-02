مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أشهر
التاريخ
9/2/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على سبعة أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط الشهر القادم.
تحركات الأسعار
صعد سعر خام برنت 1 , 66 دولار أو 1.9 بالمائة إلى 88.49 دولارا للبرميل عند التسوية.
وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو نحو 1.7 بالمائة إلى 85.02 دولارا للبرميل.
وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر.
وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8 بالمائة هذا الأسبوع مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يوليو.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس بنسبة 7.2 بالمائة في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.
MENAFN02092023000055011008ID1106999121
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.