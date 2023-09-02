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مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

9/2/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬فيما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬منهية‭ ‬سلسلة‭ ‬خسائر‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعين،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬نقص‭ ‬الإمدادات‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أن‭ ‬تمدد‭ ‬السعودية‭ ‬خفضا‭ ‬طوعيا‭ ‬لإنتاج‭ ‬النفط‭ ‬بمقدار‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مما‭ ‬يطيل‭ ‬أمد‭ ‬قيود‭ ‬الإمدادات‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوبك‭) ‬وحلفاؤها‭ ‬في‭ ‬التكتل‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬أوبك‭+ ‬لدعم‭ ‬الأسعار‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوفاك‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬بلاده،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مُصدر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬اتفقت‭ ‬بالفعل‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬أوبك‭+ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭.‬

تحركات‭ ‬الأسعار

صعد‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬1 ‭,‬ 66‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬1.9‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬88‭.‬49‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬عند‭ ‬التسوية‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬إلى‭ ‬88‭.‬75‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬يناير‭.‬

وزاد‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬1‭.‬39‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬7‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬85‭.‬02‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

وارتفع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬85‭.‬81‭ ‬دولارا،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭.‬

وارتفع‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬بنحو‭ ‬4‭.‬8‭ ‬بالمائة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مسجلا‭ ‬أكبر‭ ‬زيادة‭ ‬أسبوعية‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو‭.‬

كما‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬مكسب‭ ‬أسبوعي‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭.‬

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