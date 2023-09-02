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مصر تعتزم حفر 35 بئر غاز طبيعي بحلول 2025

9/2/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬وزير‭ ‬البترول‭ ‬المصري،‭ ‬طارق‭ ‬الملا،‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬تعتزم‭ ‬حفر‭ ‬35‭ ‬بئر‭ ‬غاز‭ ‬طبيعي‭ ‬بحلول‭ ‬2025‭ ‬باستثمارات‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬حفر‭ ‬10‭ ‬آبار‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬المنتهى‭ ‬2022-2023،‭ ‬والتي‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاكتشافات‭ ‬أهمها‭ ‬كشف‮
‬نرجس
بالبحر‭ ‬المتوسط‭ ‬باحتياطيات‭ ‬حوالي‭ ‬2‭.‬5‭ ‬تريليون‭ ‬قدم‭ ‬مكعب‭ ‬غاز‭.‬

وأشار
الملا
إلى‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬تقييم‭ ‬نتائج‭ ‬المزايدة‭ ‬العالمية‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬منطقة‭ ‬برية‭ ‬وبحرية‭ ‬بالبحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والدلتا‭ ‬عقب‭ ‬اغلاقها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الإسراع‭ ‬بتنمية‭ ‬الاكتشافات‭ ‬المتحققة،‭ ‬ووضعها‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬ترشيد‭ ‬الاستهلاك‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة،‭ ‬وسرعة‭ ‬التحول‭ ‬للطاقة‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتجددة،‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

واستعرض
الوزير
الموقف‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخطط‭ ‬تنمية
حقل‭ ‬غاز‭ ‬ظهر،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬حفر‭ ‬واكمال‭ ‬20‭ ‬بئراً،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬آبار‭ ‬إضافية‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬لدعم‭ ‬معدلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬الحقل‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬قدم‭ ‬مكعب‭ ‬غاز‭ ‬يوميا،‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنفذة‭ ‬لدعم‭ ‬كفاءة‭ ‬أداء‭ ‬المحطة‭ ‬البرية‭ ‬للحقل،‭ ‬المخطط‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وتشمل‭ ‬مشروعات‭ ‬تطوير‭ ‬وتدعيم‭ ‬الشبكة‭ ‬الكهربائية‭ ‬التحت‭ ‬سطحية،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لزيادة‭ ‬سعة‭ ‬وحدات‭ ‬المعالجة‭ ‬وتركيب‭ ‬وحدات‭ ‬الضواغط‭ .‬

الصور‭: ‬416

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