وزير النفط يبحث سبل تعزيز التعاون مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا
التاريخ
9/2/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اجتمع بيتر بارخومجيك نائب رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا مع الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ؛ لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة في مجالات الطاقة والنفط والبيئة بجانب المجالات الاقتصادية والتجارية الأخرى، بهدف تعميق وتطوير آفاق التعاون الايجابي بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء أشاد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بما تمتلكه بيلاروسيا من موقع استراتيجي مهم في القطاع النفطي وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية ذات خبرة واسعة في هذا المجال الحيوي والمهم، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز وبحث سبل التعاون وإيجاد الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات بين الشركات فيهما بما يحقق الأهداف المشتركة.
وخلال الاجتماع استعرض الجانبان أهم المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية في القطاع النفطي بالإضافة إلى بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتطويرها في مجال الغاز الطبيعي والاستفادة من التقنيات والدراسات الحديثة في كيفية استخراج الغاز من الطبقات العميقة تجاريا، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
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