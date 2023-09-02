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وزير النفط يبحث سبل تعزيز التعاون مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا

9/2/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اجتمع‭ ‬بيتر‭ ‬بارخومجيك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ؛‭ ‬لمناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والنفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بجانب‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬الأخرى،‭ ‬بهدف‭ ‬تعميق‭ ‬وتطوير‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الايجابي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬بما‭ ‬تمتلكه‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬وما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬وكوادر‭ ‬بشرية‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬والمهم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬وإيجاد‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وأهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬فيهما‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تدعيم‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬والدراسات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬استخراج‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬الطبقات‭ ‬العميقة‭ ‬تجاريا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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