علي مكي وأسامة عبدالعال عضوين جديدين في المجلس..طارق وفا رئيسا لمجلس إدارة شركة «الحماية لخدمات التأمين»
التاريخ
9/2/2023 11:22:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت «الحماية لخدمات التامين»، الشركة الرائدة في مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين، والتي تتخذ من مملكة البحرين مقراً رئيسياً لها، تعيين طارق وفا رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
وذكرت الشركة أيضا في بيان لها أنه تم أيضا تعيين علي مكي نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا مستقلا، وأسامة عبدالعال عضو مجلس إدارة ورئيسا تنفيذيا للشركة.
وأكد وفا في تصريح له بهذه المناسبة حرص مجلس الإدارة على إعادة صياغة نموذج عمل شركة الحماية لخدمات التأمين لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق التأمين بمملكة البحرين، وبما يواكب استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، ونصت على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وزيادة الوعي التأميني، وطرح منتجات تأمينية جديدة.
من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة علي مكي أن المجلس سيعمل بفاعلية مع الجهاز التنفيذي من أجل ترسيخ الاستدامة، وزيادة حصة الشركة السوقية، وقال: «حريصون على توفير كل الدعم والمشورة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف التي تطمح إليها الشركة، تمهيدا للمرحلة القادمة للنمو والتوسع المرتقبين».
إلى ذلك، قال أسامة عبدالعال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة «إن أعضاء المجلس الجديد يشكلون نُخبة متنوعة من الكفاءات والخبرات التي ستسهم في استكمال مسيرة النمو والبناء والتوسع في أعمال الشركة، مما يضمن الاستدامة واستمرار النجاح والتطور».
وأوضح أن شركة الحماية لخدمات التأمين هي شركة وساطة تأمين بحرينية تأسست سنة 1996م، مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتقدم جميع خدمات التأمين بأنواعها مثل تأمين السيارات، والممتلكات، والتأمين الصحي والتأمين على الحياة، التأمين الهندسي، وغيرها من خدمات التأمين وإعادة التأمين.
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