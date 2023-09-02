أعلنت‭ ‬‮«‬الحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التامين‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬وساطة‭ ‬التأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين،‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لها،‭ ‬تعيين‭ ‬طارق‭ ‬وفا‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭.‬

وذكرت‭ ‬الشركة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬أيضا‭ ‬تعيين‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وعضوا‭ ‬مستقلا،‭ ‬وأسامة‭ ‬عبدالعال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ورئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬للشركة‭.‬

وأكد‭ ‬وفا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬شركة‭ ‬الحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التأمين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبما‭ ‬يواكب‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬ونصت‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬التأميني،‭ ‬وطرح‭ ‬منتجات‭ ‬تأمينية‭ ‬جديدة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬سيعمل‭ ‬بفاعلية‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وزيادة‭ ‬حصة‭ ‬الشركة‭ ‬السوقية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬حريصون‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمشورة‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تطمح‭ ‬إليها‭ ‬الشركة،‭ ‬تمهيدا‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‭ ‬المرتقبين‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬أسامة‭ ‬عبدالعال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬يشكلون‭ ‬نُخبة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬النمو‭ ‬والبناء‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬الاستدامة‭ ‬واستمرار‭ ‬النجاح‭ ‬والتطور‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التأمين‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬وساطة‭ ‬تأمين‭ ‬بحرينية‭ ‬تأسست‭ ‬سنة‭ ‬1996م،‭ ‬مرخصة‭ ‬وخاضعة‭ ‬لرقابة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وتقدم‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬بأنواعها‭ ‬مثل‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات،‭ ‬والممتلكات،‭ ‬والتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬والتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬التأمين‭ ‬الهندسي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين‭.‬